Po weekendzie nowe gry w PS Plus. Zobacz, czy zdołasz je pobrać

Już we wtorek Sony udostępni kolejną porcję gier w usłudze PS Plus. Będą one przeznaczone dla abonentów Extra i Premium. Tutaj sprawdzisz, ile miejsca potrzebujesz na poszczególne tytuły Extra, by móc je pobrać na PS5 lub PlayStation 4.

Nadchodzą nowe gry do PS Plus w ramach oferty na czerwiec. Będziemy mogli przypisywać je do swojej biblioteki oraz pobierać od 18 czerwca, godziny 11:00. Warto zatem już w ten weekend sprawdzić, czy interesujące nas tytuły zmieszczą się na dysku konsoli. Zwłaszcza, jeśli nie posiadamy dodatkowego magazynu danych i wszystko upychamy na podstawowym SSD lub HDD swojej konsoli.

Pamiętajcie też, że wraz z udostepnieniem nowych gier we wtorek, Sony zablokuje dostęp do 14 wcześniej dodanych produkcji, w tym do GTA 5. Pełną listę gier odchodzących w czerwcu z katalogu Extra znajdziecie tutaj.

PS Plus Extra na czerwiec 2024. Rozmiar gier

W tym miesiącu będziemy mogli sięgnąć po Far Cry 4, Monster Hunter Rise czy dwie gry z serii LEGO. Kto nie jest wybredny i będzie chciał pobrać wszystkie 10 nowości na swoja konsolę PS5, musi przygotować 176.271 GB. Z kolej na starszym PlayStation 4 otrzymamy sześć tytułów, które “pożrą” dokładnie 128.493 GB. Oto wielkości plików dla każdej z nadchodzących gier:

Monster Hunter Rise – PS4 : 38.280 GB – PS5 : 37.430 GB

Football Manager 2024 – PS5 : 4.171 GB

Crusader Kings III – PS5 : 5.636 GB

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 – PS4 : ~30.500 GB – PS5 : 18.531 GB

After Us – PS5 : 25.573 GB

Anno 1800 – PS5 : 30.435 GB

Police Simulator: Patrol Officers – PS4 : 9.425 GB – PS5 : 4.207 GB

Far Cry 4 – PS4 : 22.331 GB

LEGO The Hobbit – PS4 : 9.022 GB

LEGO The Incredibles – PS4 : 18.935 GB

Warto wspomnieć jeszcze o nowej wersji próbnej dla abonentów Premium. Od dzisiaj możemy pobierać trial ekskluzywnej gry na PS5, którą jest Stellar Blade.

Źródło: X/PlayStation Game Size