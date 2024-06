Masz kilka dni na 14 gier w PS Plus. Kolejna czystka w usłudze

Zbliżamy się do aktualizacji katalogu Extra w usłudze PS Plus. Po weekendzie Sony udostępni 10 nowych gier, ale jednocześnie usunie 14 wcześniej dodanych tytułów.

Czekacie już na nowe gry w PS Plus Extra na czerwiec? Zanim je dostaniemy, warto zainteresować się tymi, które wkrótce zostaną usunięte. A to oznacza, że stracimy do nich dostęp i więcej nie pogramy. Dokładnie 18 czerwca o godzinie 11:00 nastąpi aktualizacja katalogu. Do tego czasu możemy jeszcze pograć w 14 gier na PS5 i PS4, które odejdą. Najgłośniejszą usuwaną pozycją jest GTA 5.

PS Plus Extra w czerwcu straci 14 gier. Lista tytułów

Grand Theft Auto V

MotoGP 23

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom

Monster Jam: Steel Titans

Unturned

Brothers: A Tale of Two Sons

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Dodgeball Academia

The Talos Principle

Baja: Edge of Control HD

The Wild at Heart

Indivisible

Slime Rancher

Telling Lies

Zatem poza GTA 5 nie mamy na liście jakiś większych i głośnych gier, choć oczywiście nie oznacza to, że strata pozostałych kogoś nie zaboli. Przypominam, że jedną z bonusowych gier w tym miesiącu jest udostępniony już Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition. To taka mała osłoda przy usuwaniu “piątki” i choć to starszy tytuł, to w odświeżonej graficznie wersji na pewno jest wart uwagi.

Jestem ciekaw, czy wchodzące do usługi gry zrekompensują Wam odejście powyższych tytułów. Będzie ich mniej, a największe z nich to Far Cry 4 oraz Monster Hunter Rise.

PS Plus Extra dostanie 18 czerwca takie oto gry