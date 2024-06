Posiadaczu PS Plus, szykuj PS5 i PS4 na jutro, by “przytulić” niezłe gry

Już jutro zacznie obowiązywać nowa oferta PS Plus czerwiec 2024 dla progu Essential. Otrzymamy trzy gry i kto chce je pobrać, niech zobaczy ich rozmiar.

Zbliża się udostępnienie nowych gier na PS5 oraz PlayStation 4 w ramach comiesięcznej oferty PS Plus. 4 czerwca o godzinie 11:00 Sony udostępni nowe tytuły, w tym świetnie oceniane tytuły SpongeBob Kanciastoporty: The Cosmic Shake oraz Streets of Rage 4. Pamiętajcie też, że w PS Store trwa wielka wyprzedaż gier z okazji Days of Play 2024, a abonament PS Plus doczekał się sporej przeceny.

Gry z oferty PS Plus Essential na czerwiec 2024. Ile zajmą?

Szykując się na pobranie nowych tytułów, nie musimy mieć przesadnie dużo miejsca na dysku swojej konsoli. Jeśli ktoś pokusi się o pobranie wszystkich trzech tytułów na PS5, musi dysponować dokładnie 35.161 GB wolnej przestrzeni na SSD. W przypadku PS4 potrzebujemy natomiast 61.763 GB. Choć szczerze mówiąc, wątpię, by dużo osób pokusiło się na “zassanie” całej oferty. Nie wiem jak Wy, ale mnie AEW Fight Forever z ocenami w PS Store na poziomie 3.17/5 totalnie nie przekonuje.

Za to pozostałe dwie gry nie dość, że trafiają w mój gust, to jeszcze są bardzo wysoko oceniane przez posiadaczy konsol PlayStation. Tytuł z Kanciastoportym posiada średnią ocen na poziomie 4.62/5, a Streets of Rage 4 jeszcze wyższą – 4.74/5. I to są gry, które warto sprawdzić, jeśli już mamy PS Plus Essential.

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake – PS4 : 15.856 GB / PS5 : 7.015 GB

AEW Fight Forever – PS4 : 37.941 GB / PS5 : 20.180 GB

Streets of Rage 4 – PS4 : 7.966 GB

Źródło: X/Twitter