Te 3 gry mogą trafić do PS Plus Essential w kwietniu 2025. Wśród nich tytuł, o który wszyscy proszą

Mamy nowe predykcje związane z ofertą PS Plus Essential na kwiecień 2025. Jeśli się sprawdzą, być może gracze otrzymają co najmniej jedną pożądaną produkcję.

Redakcja True Trophies po raz kolejny postanowiła wybrać gry, które mają spory potencjał, aby zasilić bibliotekę graczy posiadających wykupiony abonament PlayStation Plus. Jeśli nie macie – nic straconego. Da się go wykupić i przy tym sporo zaoszczędzić. Wszystko dzięki tanim doładowaniom do PSN w Instant-Gaming.

Jakie gry mogą trafić do PS Plus Essential na kwiecień 2025?

Istnieje spora szansa, że do katalogu klasyki PlayStation Premium trafi „wyciekane” od dawna WALL-E. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o te droższe wersje abonamentu. Co jednak z najtańszą? Sony przyzwyczaiło nas, że rozdaje zawsze 3 gry, z których da się bez problemu wyróżnić największy hit, mniejszą produkcję (ostatnio jest to z jakiegoś powodu umierająca gra-usługa) i ciekawego indyka. Z pewnością w kwietniu nie będzie inaczej.

Redakcja True Trophies sprawdzając dane w PSN i poprzednie przecieki postanowiła wybrać trzy gry, które mogą z dużą dozą prawdopodobieństwa trafić właśnie do abonamentu PlayStation Plus Essential już w kwietniu 2025 roku. Ich zdaniem na zostanie największym hitem usługi, który jednocześnie spełniłby oczekiwania proszących o niego graczy mógłby zostać RoboCop: Rogue City. Polski, niezwykle udany shooter dla fanów strzelanek z ery PS3 niebawem dostanie samodzielny dodatek, więc jest spora szansa na jego zawarcie w katalogu Plusa. W końcu mogłoby to przekonać graczy do zainteresowania się nowościami.

Drugą grą, z kategorii tych „pomiędzy” zostałoby wtedy NBA 2K25. Wiecie, NBA 2K23 trafiło do progu Essential w czerwcu 2023 roku, a NBA 2K24 wyleciało z usługi Extra i Premium niedawno. Skoro więc jest nowa odsłona, a do tego Sony ma wyraźnie umowę z 2K Games (co stwarza pewien „wzór”), jest to jak najbardziej sensowna pozycja. Nie wiem tylko, czy nie ma większych szans na to, żeby gra trafiła do katalogu gier Extra.

Na samym końcu mamy indyka. Na kwiecień 2025 w PS Plus Essential wytypowano ciekawą grę o sprzątaniu ulic w niezwykle przyjaznej otoczce wizualnej, PixelJunk Scrappers. Czemu akurat to? W teorii mogłaby pasować do PlayStation Plus w tym samym stylu, w jakim do tej pory Sony udostępniało tego typu pozycje. Mimo wszystko to nadal czysty strzał.

Źródło: TrueTrophies