PS Plus Extra i Premium na marzec 2025. Jakich gier powinniśmy spodziewać się w ofercie?

Mamy nowe teorie o grach, które mogą być dostępne w ramach PS Plus Extra i Premium na marzec 2025. Oficjalnego potwierdzenia nie dostaliśmy, ale to sensowne predykcje.

Portal True Trophies postanowił zebrać wszelkie dotychczasowe teorie, przecieki, sugestie i zwyczajne domysły. Dzięki temu udało się wybrać kilka tytułów, które już w marcu powinny zasilić bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium!

PS Plus Extra i Premium na marzec 2025 – jakie gry mogą pojawić się w ofercie?

Od razu zaznaczę, żebyście nie brali poniższych informacji za pewnik. To raczej podsumowanie plotek, przecieków i nieoficjalnych informacji, które w pewien sposób dają pogląd na co najmniej trzy (albo nawet i cztery!) gry, które mogą wkrótce dołączyć do obszernej biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium. Jakie to pozycje?

Mortal Kombat 1

Skąd w ogóle taka teoria? Z kilku względów. Po pierwsze – aż cztery poprzednie premiery Netherrealm zasiliły bibliotekę gier Plusowych. Jedna z najnowszych – Mortal Kombat 11 – znajduje się tam praktycznie od samego startu nowej wersji usługi i podziału na konkretne plany. Teraz jednak wylatuje, więc gracze stracą do niej dostęp. Sensowna teoria jest taka, że zostanie po prostu zastąpiona najnowszą grą z serii, Mortal Kombat 1.

Wo Long: Fallen Dynasty

Niedoceniona perełka od deweloperów odpowiedzialnych m.in. za uwielbianą serię Nioh to tytuł mocno nierówny, ale nadal szalenie atrakcyjny. Połączenie gry akcji i soulslike’a w unikatowym świecie sprawdzi się przede wszystkim dla fanów innych projektów studia Team Ninja. Wszystkie gry Nioh były dostępne w Plusie, a Wo Long opuszcza Xbox Game Pass już niebawem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby z XGP, gra przeszła do PS Plus.

To jedna z tych gier, których debiutu w Plusie możemy być niemal pewni. Wszystko dlatego, że tajwańska agencja zajmująca się wlepianiem grom kategorii wiekowych opublikowała na swojej stronie wpis z oceną pozycji w wersji na PS4 i PS5. Najpewniej chodzi właśnie o wydanie wersji w Plusie, w progu Premium. Nie wiemy niestety, czy chodzi o niezłą platformówkę z PS2 czy o słabiutki port z PSP.

God of War Remastered?

Ostatnim tytułem, który dorzuciłem od siebie, jest God of War Remastered. Tak, jak na razie to wielka niewiadoma, bo oficjalnie ta gra nie istnieje. Od dawna pojawiają się jednak przecieki o odświeżeniu greckiej sagi Kratosa w wydaniu na PS5. 22 marca 2025 roku mija równo 20 lat od wydania pierwszej odsłony znanej marki, a patrząc na sporo niedawnych przecieków, właśnie wtedy możemy dostać shadow drop zremasterowanej trylogii i to w PS Plus! Oczywiście to nadal nic pewnego.

Źródło: True Trophies