RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. Polska strzelanka otrzyma samodzielny dodatek

Cthulhu: The Cosmic Abyss to nie jedyna produkcja, którą zapowiedziano podczas dzisiejszego pokazu Nacon Connect. Pojawiło się na nim bowiem także polskie studio Teyon, aby ujawnić Unfinished Business, czyli samodzielny dodatek do gry RoboCop z 2023 roku. Poniżej znajdziecie najważniejsze szczegóły!

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. Oficjalna zapowiedź samodzielnego dodatku do polskiej strzelanki

Produkcja posiada już swoją oficjalną kartę w sklepie Steam. Możemy tam przeczytać, że w samodzielnym rozszerzeniu rozwija się zupełnie nowy rozdział, osadzony po wydarzeniach z Rogue City. Najnowszy projekt, OCP: OmniTower, to iskra nadziei w świetle narastającej przestępczości. Ten masywny kompleks mieszkaniowy został zbudowany dla mieszkańców Old Detroit. Szybko jednak przejęła go grupa wysoko wyszkolonych najemników wyposażonych w zaawansowaną technologicznie broń.

W Unfinished Business zmierzymy się z zupełnie nowymi zagrożeniami. Jak czytamy: „od latających dronów po wybuchowe, pełzające boty i wieżyczki przeciwpiechotne – każde piętro jest pełne śmiertelnych pułapek”. Zawalczymy z oddziałami specjalnymi wyposażonymi w plecaki odrzutowe czy też z osłoniętymi oddziałami dzierżącymi minikarabiny. Staniemy nawet oko w oko z „wrogami uzbrojonymi w katany, którzy wyglądają bardziej jak maszyny niż ludzie”.

Jeśli natomiast chodzi o nasz arsenał, deweloperzy udostępnią nam różnorodne bronie, w tym kultowy Auto-9 lub nowe działo Cryo. Do tego wykonywać będziemy „niszczycielskie filmowe ruchy kończące – czy to rozbijając czaszkę przeciwnika o betonowe ściany, czy o najbliższy automat z napojami gazowanymi.

