Według najnowszych doniesień do sieci wyciekła lista trofeów na PS4 oraz PS5 z gry Wall-E, która pierwotnie została wydana w 2008 roku. Gra może trafić do oferty PS Plus.

W sieci pojawiły się informacje, które sugerują, że w bliżej nieokreślonej przyszłości w ofercie abonamentu PlayStation Plus może pojawić się doceniony klasyk jeszcze z czasów PlayStation 2. Pierwsze plotki na ten temat tak naprawdę wyciekły w poprzednim miesiącu. Teraz wyciekła pełna lista trofeów na PS4 i PS5.

Wall-E może pojawić się w PS Plus. Lubiany klasyk z PS2

W lutym w bazie Tajwańskiej Komisji Ratingowej pojawiła się wzmianka o powrocie Wall-E na PlayStation. Zasugerowała ona wówczas, że gra może trafić do oferty PlayStation Plus Premium. Teraz natomiast ujawniono lista trofeów do zdobycia. Możemy być prawie pewni, że Wall-E powróci jako jeden z klasyków z ery PS2 i dołączy do kolekcji klasycznych gier na PS4 oraz PS5.

ZOBACZ TEŻ: Nadchodzący city builder w Pompejach do sprawdzenia za darmo

Nie jest to jedyna dobra wiadomość. Niektórzy obawiali się, że Sony i Disney zdecydują się na wydanie wersji PSP. Była ona znacznie uboższa w zawartość. Jednak trofea That’s One Green Machine oraz Victory for Wall-E potwierdzają obecność trybów multiplayer – Plant Collection i Wall-E Race, które istniały wyłącznie w edycji na PlayStation 2. Oznacza to więc, że dostalibyśmy możliwość zabawy w lokalnym multiplayerze.

Warto zaznaczyć, że nadal nie ma oficjalnego i stuprocentowego potwierdzenia, że Wall-E rzeczywiście trafi do PlayStation Plus. Niemniej jednak, wiele na to wskazuje. W ostatnich miesiącach Sony dodało kilka gier z PS2 do katalogu, a Wall-E wydaje się idealnym kandydatem do tego zestawienia.

Źródło: TrueTrophies