Pobieraj dzisiaj 12 nowych gier z oferty PS Plus marzec 2025

Doczekaliśmy się udostepnienia kolejnych gier w ramach oferty PS Plus marzec 2025. Jeśli posiadasz abonament w wersji Extra, dostaniesz 8 nowych tytułów, w przypadku Premium dorzuć do tego jeszcze 4 klasyki.

W PlayStation Store pojawiły się nowe gry z oferty PS Plus marzec 2025. Po trzech tytułach z początku miesiąca, które wpadły do progu Essential, możemy teraz sięgnąć po wiele więcej, tyle że trzeba posiadać droższe wersje subskrypcji. Kto rozważa przejście na wersje Extra lub Premium, albo chce przedłużyć swój abonament, dużo oszczędzi zasilając portfel tanimi doładowaniami PSN:

PS Plus marzec 2025 – gry dostępne od 18 marca

Zatem jakie nowe gry na PS5 i PS4 pojawiły się właśnie w usłudze? Cóż… szału niestety nie robią, a największa z nich, czyli UFC 5, posiada dosyć średnie oceny w PS Store (3.18/5). Na szczęście dostaliśmy świetny Prince of Persia The Lost Crown z 2014 roku, który bardzo spodobał się fanom PlayStation. Średnia dla tego tytułu to 4.44/5, zatem bardzo przyzwoicie. Nieco niższe, ale również bardzo dobre noty, posiada Captain Tsubasa: Rise of New Champions (4.31/5).

Zobaczcie pełne listy nowych gier w PS Plus Extra i Premium. Dajcie również znać, jak oceniacie ofertę i które tytuły zamierzacie dzisiaj pobrać na swoją konsolę.

PS+ Extra na marzec 2025 – lista nowych gier

UFC 5 | PS5

Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

Arcade Paradise | PS4, PS5

Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5

You Suck at Parking | PS4, PS5

Syberia – The World Before | PS4, PS5

PS+ Premium na marzec 2025 – lista nowych gier

Arcade Paradise VR | PS VR2

Armored Core | PS4, PS5

Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5

Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5

Źródło: PlayStation Blog