PS Plus Extra na marzec 2025. Polski hit na szczycie listy życzeń

Jakie gry chcecie dostać w ofercie PS Plus marzec 2025, jeśli chodzi o katalog Extra? Zobacz, kiedy ogłoszenie nowości oraz gry, o które prosi społeczność PlayStation.

Już w tym tygodniu poznamy oficjalną listę gier, które wzbogacą katalog Extra w ramach oferty PS Plus marzec 2025. Zanim to nastąpi możemy spojrzeć na tytuły, które są szczególnie pożądane przez posiadaczy konsol. Zabawa w odgadywanie planów Sony trwa na forum Reddit, a społeczność ma w głowie w zasadzie tylko jedną grę. Proszą o nią masowo!

PS Plus Extra na marzec 2025. Kiedy oficjalne ogłoszenie oferty?

Skoro nowe gry w katalogu Extra pojawią się 19 marca, to ich ogłoszenie nastąpi w środę 12 marca tuż po godzinie 17:30. Komunikat pojawi się na oficjalnym blogu PlayStation, a my od razu opublikujemy listę nowości oraz zwiastun oferty.

Pamiętajcie, że podczas dodawania nowych tytułów do usługi, zniknie z niej kilka starszych gier. Warto się za nie zabrać, ponieważ jeszcze tylko przez kilka dni możecie posiedzieć przy takich hitach jak Mortal Kombat 11 czy Resident Evil 3 Remake. Zerknijcie na pełną listę odchodzących gier.

Jakich gier oczekują gracze w PS Plus Extra?

Posiadacze konsol PS5 najczęściej proszą o udostepnienie w PS Plus Extra polskiej gry RoboCop: Rogue City. Tytuł został wydany pod koniec 2023 roku, a więc minęło już trochę czasu od premiery. Przypomniano sobie o nim nie bez powodu. Na początku tego miesiąca polskie studio Teyon zapowiedziało bowiem RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. To niezależne rozszerzenie, stanowiące fabularną kontynuację „podstawki”. Wiele osób chciałoby zatem nadrobić zaległości właśnie w ramach abonamentu PS Plus Extra i po tym sięgnąć po nadchodzącą nowość. Unfinished Business powinno zadebiutować na PS5 oraz PC i Xbox Series w sierpniu 2025 roku.

Na drugim miejscu oczekiwanych gier w PS+ Extra znajduje się natomiast Assassin’s Creed Mirage od Ubisoftu, które również miało swoją premierę pod koniec 2023 roku. Gracze proszą też o takie tytuły jak Hades, Atomic Heart, Resident Evil Village czy Lies of P. Lecz czy PlayStation spełni życzenia? Cóż, dowiemy się w nadchodzącą środę.

Źródło: Reddit