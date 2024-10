Wykupił PS Plusa na tak długo, że jego dzieci będą grały na tym samym koncie i to na PS9

Szaleniec czy sensownie myślący o przyszłości człowiek? Pewien gracz na Reddicie pochwalił się wykupieniem abonamentu PS Plus do 2048 roku.

Szybujące w górę ceny, chęć poczucia się bezpiecznie, bez nagłych problemów związanych z opłacaniem subskrypcji czy po prostu pewność, że będzie się z tego korzystać – gracz wymienia powody, dla których zdecydował się na absurdalnie długą subskrypcję.

PS Plus do 2048 roku

Na Reddicie pojawił się post, który szybko wzbudził spore zainteresowanie i skrajnie różne opinie. Dla jednych jego autor jest dosłownie szaleńcem, a dla innych najwyraźniej bardzo mocno zakochanym w PlayStation graczem. On sam twierdzi, że nie chce ryzykować i przejmować się przyszłością, więc na wszelki wypadek zakupił PS Plus w abonamencie do 2048 roku. Niestety nie, nie pokusił się o wyjaśnienie, ile przyszło mu za to zapłacić.

Zdecydowałem się skumulować subskrypcje PS Plus do 2048 roku z powodu absurdalnych wzrostów cen w ciągu ostatnich kilku lat. Doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie będę grał przez większość mojego życia, więc pozwoli mi to zaoszczędzić sporo pieniędzy. Najpierw załadowałem subskrypcje Essentials, a następnie zaktualizowałem je do Premium za 199 USD. Chciałem się tym podzielić, bo myślę, że was to rozbawi. – wyjaśnia autor posta Lads, I did it. Subscribed to PS Plus until 2048.

I faktycznie, wielu graczy poczuło się mocno rozbawionych. Przede wszystkim niektórzy żartują sobie, że z tak długą subskrypcją, będzie on mógł korzystać z dobrodziejstw PlayStation Plus nawet na PS8 czy PS9 (być może nawet dłużej, ale czas trwania jednej generacji powoli się wydłuża). Dla mnie to zagwarantował on nawet gaming w usłudze dla swoich dzieci, nawet jeśli nie ma ich jeszcze teraz. Ambitnie, nie ma co!

Poza tym wiele osób zaczęło kwestionować sens kupowania usługi na tak długi czas. W końcu Sony raczej na pewno będzie nawet kilkukrotnie zmieniało zasady lub poziomy subskrypcji, być może nawet aż tak skrajnie, jak zrobiono to w 2022 roku.

Źródło: Reddit