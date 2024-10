Świeża premiera od weteranów horrorów do sprawdzenia w PS Plusie. Krytycy są zachwyceni

W PS Store pojawił się trial Fear the Spotlight, nowej gry od studia Blumhouse, twórców kinowych horrorów. Skorzystają abonenci PS Plus.

Stylizowany na oprawę rodem z PSX-a horror o szkole, wykluczeniu i popularności zdobywa naprawdę niezłe recenzje w mediach. Obecnie Fear the Spotlight ma średnią na poziomie aż 81/100, z czego zagranie poleca całe 88% krytyków. Na Metacritic zresztą dominują równie pozytywne opinie. Tam z kolei tytuł zebrał oceny zapewniające średnią 75 – 84 na 100 punktów zależnie od wersji.

PS Plus z trialem horroru

Fear the Spotlight jest pierwszą próbą studia Blumhouse zaznaczenia swej obecności na poletku gier wideo. Do tej pory firmę kojarzyć mogliśmy przede wszystkim z wydawania kolejnych (mniej lub bardziej) hitowych filmów kinowych. To właśnie oni dali nam nową serię Halloween w trzech częściach, Five Nights at Freddy’s, popularne Megan czy mocno ceniony Czarny Telefon.

Fear the Spotlight to klimatyczna, trzecioosobowa gra z gatunku horroru z niepokojącą tajemnicą do rozwikłania. Zakradnij się do szkoły po godzinach z Vivian i Amy, przetrwaj nieudany seans spirytystyczny i rozwiązuj łamigłówki, ale cokolwiek robisz, trzymaj się z dala od światła reflektorów… – czytamy w opisie produkcji

I teraz gra znajduje się w formie triala dostępnego wyłącznie dla posiadaczy abonamentu PS Plus Premium! Aby zagrać, wystarczy pobrać wymagane pliki z PS Store.

Niestety, pojawia się tu problem, bo sama przygoda jest dość krótka, także i jej trial również nie zajmie nam dużo czasu. Łącznie na zagranie mamy jedynie 30 minut. Jeśli jednak gra jest faktycznie tak dobra, jak mówią w sieci, to powinno wystarczyć, aby przekonać graczy. Za pełną wersję gry zapłacimy 89 złotych.

Źródło: PlayStation Store