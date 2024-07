Capcom świętuje 25-lecie Dino Crisis. Fani błagają o remake

Capcom pamięta jeszcze o swojej starej już serii horrorów Dino Crisis. Firma świętuje 25-lecie cyklu zakrwawioną stopą dinozaura i… tak, to tyle.

No ale co z tym remake’iem? Halo, Capcom? Słyszysz nas?! Fanów?! My wiemy, że wy tylko Resident Evil i Resident Evil, ale dinusie, no…

Dino Crisis ma już 25 lat

Wydawać by się mogło, że marka Dino Crisis została na dobre pogrzebana przez Capcom. Japoński gigant pamięta jednak, czym niegdyś przerażał (i nie, nie tylko marką Resident Evil!). Z okazji 25-lecia cyklu Capcom wrzucił na Twittera obrazek. Dla wielu fanów to znak, że coś się szykuje, ale oczywiście nie ma w tym sensu doszukiwać się czegokolwiek poza tradycją świętowania uwielbianej po dziś dzień serii.

Obrazek przedstawia zakrwawioną łapkę dinozaura. Jak na obchody 25-lecia, jest dość oszczędnie, tym bardziej że żadnej zapowiedzi nie było. Firma już wcześniej pytała fanów, czy chcieliby powrócić do tego uniwersum. Zgaduję, że większość stwierdziła, iż jak najbardziej. Konkretów nie ma, ale nie zdziwiłbym się, gdyby firma szykowała wielki powrót z okazji być może 30-lecia?

Obecnie Capcom skupia się na rozwoju dwóch kluczowych marek – Resident Evil i Monster Hunter. Pierwsza seria doczeka się już dziewiątej odsłony, co niedawno przyznano oficjalnie. Czekamy również na premierę nowego Monster Huntera, tym razem z podtytułem Wilds. A co z Dino Crisis? Przykro mi to mówić, ale na razie… nic.

Źródło: Twitter