Prawie 2 mln złotych za zagranie w grę ze znaną streamerką. Widzowie szaleją

Pokimane, jedna z największych gwiazd Twitcha, cieszy się bardzo dużą popularnością cały czas. Choć w przeszłości wywołała kontrowersje swoimi wypowiedziami, to i tak wydaje się jedną z tych nieco bardziej rozgarniętych streamerek na platformie. No, już zdecydowanie w porównaniu z choćby Amouranth.

Gaming z Pokimane za fortunę

Nie po to jednak jesteśmy tu, aby roztrząsać wyższość streamerek (których i tak nie oglądam), a aby docenić, że ich wpływ na gamingową sferę internetu jest ogromny. Widać to w szczególności właśnie po fanach Pokimane, z którą chyba zagrać chce każdy. Popularny streamer CDawgVA wystartował z kolejną edycją corocznej akcji charytatywnej, w której gwiazdy internetu zbierają pieniądze na Immune Deficiency Foundation. I to akurat dobra wiadomość, bo przecież cel jest niezwykle szczytny!

W tym roku być może padnie jakiś rekord, a to głównie za sprawą streamerki Pokimane, która również zaoferowała swój udział w akcji. W sieci można obecnie licytować możliwość zagrania z nią w gry. Wydawać by się mogło, błaha czynność nie jest niczym szczególnym, ale chyba jej fani uważają inaczej. Aukcja rozpoczęła się od dolara, ale obecnie na stronie widnieje aż 500 tys. dolarów! Licytacja jeszcze nie dobiegła końca, ale od jakiegoś czasu zatrzymała się w miejscu, także nie jest jasne, czy ktoś będzie chciał zapłacić więcej.

Prawie 2 mln złotych za możliwość zagrania ze znaną osobą wydaje się dość szalonym pomysłem, ale z drugiej strony cele są szczytne. Czy jednak ktoś faktycznie aż tak zaszalał, aby pomóc czy faktycznie zależy mu przede wszystkim na nagrodzie? Tego niestety nie wiemy, ale zaskoczony jest także sam CDawgVA, który wyraził głębokie zaskoczenie tak wysoką ceną.

