Premiery gier obecnego tygodnia. 5 brutalnych nowości dla naszych portfelów

Przyszedł czas wyborów i trudnych decyzji. Będziecie musieli rozstrzygnąć, które premiery gier na wrzesień 2023 odpalicie jako pierwsze.

Boję się takich tygodni jak ten – za dużo w nim gier, za dużo dobrego w jednym czasie. I nie mówię tego w celu wywołania wymuszonej euforii. Widzę po tytułach i trailerach, że byle co nie jest wpisane w grafik premier. Na horyzoncie legendarne marki i gry z jajem. Niszczyciele wolnego czasu nadchodzą i nikt nie uchroni się przed ich zgubną mocą.

Najlepsze premiery gier wrzesień 2023 – przegląd tygodnia

Lies of P

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE

Data premiery: 19 września 2023

Producent: Round8 Studio

Wydawca: Neowiz

Duże bossy są, trudne pojedynki też i wiele zgonów, którym towarzyszy złowrogi napis… To musi być soulslike i taki też jest, ale w starej formule gatunku twórcom Lies of P udało się wykreować coś nowego. Pomysł na tyle oryginalny, że nie pomylimy gry z żadną inną. Otóż w rozgrywce skupionej na walce zastosowano system kłamstw. To prosty mechanizm związany z wybieraniem odpowiedzi w trakcie niektórych dialogów z NPC-ami. Decyzje, jakie podejmiemy, wpłyną na naszą postać i przy okazji pozwolą odkryć niuanse opowiadanej historii. A też jest ona na swój sposób intrygująca, bowiem dotyczy Pinokia i jego krwawej wędrówki, której celem jest odnalezienie Geppetta.

Mortal Kombat 1

Platformy: PC, PS5, XSX, SWITCH

Data premiery: 19 września 2023

Producent: NetherRealm Studios / QLOC

Wydawca: Warner Bros. Games

Czy linia czasu stworzona przez Liu Kanga będzie tak samo krwawa jak w poprzednich odsłonach serii Mortal Kombat? O to nie musimy się martwić, bo NetherRealm znów podniósł poprzeczkę względem brutalnej rozgrywki. Będzie więcej krwi, mięsa i kości. Poziom realizmu może nawet uderzyć zbyt mocno w osoby wrażliwe na sadystyczne egzekucje. Więc charakter walk pozostanie nienaruszony, natomiast mechanika trochę została odświeżona przez nowy system cameo. Jego wdrożenie do gry spowodowało podział postaci na wojowników podstawowych i asystentów, przez co nie zagramy wszystkimi. Ale może i lepiej, że część z nich będzie z doskoku, bo jakość voice-actingu mogłaby zawieść jak w przypadku Nitary.