Megan Fox w Mortal Kombat 1 wcieliła się w rolę Nitary. Popularna aktorka udzieliła bohaterce głosu, co spotkało się z konkretną reakcją fanów. Większość z nich jest mocno zawiedzioną grą aktorki. Czy rzeczywiście jej rola wypadła słabo, jak można przeczytać w sieci?

Swoje opinie na temat występu Mega Fox wyrazili niektórzy użytkownicy Reddita. Gracze, którzy posiadają wczesny dostęp do produkcji, ocenili, że kwestie wypowiadane przez Nitarę są zbyt automatyczne, jakby były sztuczne. Jeden z forumowiczów stwierdził, że Megan mogłaby się zdecydowanie bardziej postarać…

Co ciekawe, to nie pierwszy przypadek słabej gry aktorskiej w serii. Odsłona Mortal Kombat 11 na liście aktorów głosowych miała miejsce m.in. dla Rondy Rousey, profesjonalnej wrestlerki. Ta wcieliła się w rolę Sonyi Blade i bezsprzecznie nie był to najlepszy występ, jaki zaliczono w historii cyfrowych bijatyk. Jak widać, Megan Fox w Mortal Kombat wypadła podobnie.

Jednakże głos tej czy innej postaci nie powinien wpływać na ostateczną ocenę gry. Nowy Mortal Kombat będzie najpewniej udaną produkcją. Niektórzy gracze już toczą swoje pojedynki i nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli do czynienia z jakąkolwiek klapą. Na koniec coś o premierze. Mortal Kombat 1 zadebiutuje już 19 września. Gra ukaże się na PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i oczywiście PC.