Premiery gier obecnego tygodnia. Te 5 nowości odpalimy z największą przyjemnością

W tym tygodniu wyjątkowo zabraknie nam godzin na granie. Zobaczcie najlepsze premiery gier na wrzesień 2023 na PC i konsole.

Oldschool i next-gen, indyk i tłuste AAA, a do tego różne klimaty i gatunki gier… Wybierzcie dla siebie ścieżkę zabawy, a ja zapodam kilka tytułów, które lepiej będzie przejść od ręki niż odłożyć na kupkę wstydu.

Najlepsze premiery gier wrzesień 2023 – przegląd tygodnia

Cyberpunk 2077: Widmo wolności

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 26 września 2023

Producent: CD Projekt RED

Wydawca: CD Projekt RED

CD Projekt Red za sprawą darmowej aktualizacji znów uczynił z Cyberpunk 2077 jedną z najczęściej ogrywanych gier na Steam – liczba graczy w peaku była nawet większa niż w momencie wydania next-genowego patcha w 2022 r. Aczkolwiek poprawki i kilka nowości w rozgrywce to raptem wstęp do ostatecznego pożegnania się z przygodą V. Za moment zadebiutuje pierwszy i ostatni dodatek fabularny, którego twarzą jest Idris Elba. Widmo Wolności zaproponuje dodatkową lokację, nowe misje, szpiegowski scenariusz i mnóstwo cyberpunkowego klimatu.

Disney Speedstorm

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, XONE, SWITCH

Data premiery: 28 września 2023

Producent: Gameloft

Wydawca: Gameloft

Disney Speedstorm z pewnością przypadnie do gustu fanom gier wyścigowych w stylu Mario Kart czy Crash Team Racing. Nie znajdziecie tu realizmu, za to czystą radość z rywalizacji, którą podsyca prędkość i awanturniczy styl rajdów. Rolę kierowców przejmują postaci z kultowych marek Disneya (takie jak Kapitan Jack Sparrow, Mulan czy Myszka Miki), co może być zarzewiem małego konfliktu między fanami poszczególnych uniwersów. Ale wszelkie spory będziemy rozstrzygać wyłącznie na trasach inspirowanych lokacjami z filmów i kreskówek. Przypomnę tylko, że gra debiutuje w modelu free-to-play, więc nie musicie wyciągać pieniędzy z portfela.