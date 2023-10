Premiery gier obecnego tygodnia. 5 pereł rzucanych przed PC i konsole

Mocne marki, wielkie emocje i dużo radości. Premiery gier na październik 2023 rozpalą każdego gracza konsolowego i pecetowca.

Horror ma być straszny? Akcja wciskająca w fotel? Sytuacje krytyczne wywoływać przyspieszony oddech i chodzenie na paluszkach? Wszystko to czeka na Was w nadchodzących nowościach października. Popularne studia wypuszczą na żer świetne tytuły, które pomniejszą zawartość portfeli i wskoczą na pierwsze miejsce na liście gier do zaliczenia.

Najlepsze premiery gier październik 2023 – przegląd tygodnia

Cities: Skylines II

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 24 października 2023

Producent: Colossal Order

Wydawca: Paradox Interactive

Cities: Skylines II to prawdopodobnie jeden z najbardziej rozbudowanych city-builderów, w który będziecie mieli okazję zagrać. Na start otrzymamy mały skrawek ziemi, by zmienić go w megapolis, który oświetla nie tylko ekran, ale i cała planetę. Nawet jeśli graliście w jedynkę, to zadziwi Was skala rozgrywki, możliwości wznoszenia infrastruktury mieszkalnej, przemysłowej, technologicznej oraz użytku publicznego. Dodatkowo twórcy utrudnią nam zarządzanie miastem, bowiem aspekt ekonomiczny zostanie rozwinięty o statystyki mieszkańców i ich poziom zadowolenia.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Platformy: PC, PS5, PS4, XSX, SWITCH

Data premiery: 24 października 2023

Producent: Konami

Wydawca: Konami

Od lat marzyliśmy o remakach pierwszych odsłon Metal Gear Solid i to życzenie spełniło się, choć połowicznie. Tylko 3. część otrzyma wypasione odświeżenie, zaś remastery zarezerwowano dla pierwszych trzech przygód Snake’a. Konami przygotuje nowe porty po linii najmniejszego oporu, ale to i tak dobra informacja dla graczy PS4, PS5 i XSX. Do tej pory nie było szans zagrać w klasyczne skradanki na nowszych konsolach. Pececiarze też dostaną kolekcję w swoje łapska, niestety muszą wziąć na poprawkę jedną rzecz – gry nie będą posiadać wsparcia dla klawiatury i myszy.