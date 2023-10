Premiery gier obecnego tygodnia. 5 potencjalnych hitów na PC i konsole

Premiery gier na październik 2023 zaskakują potencjałem na dobrą zabawę. Będzie głośno o nowości od Polaków i hicie z Game Passa.

Czasem gry potrafią spędzić nam sen z powiek i nie jest to sformułowanie stworzone z potrzeby podkręcenia zainteresowania. Wystarczy, że spojrzycie w kalendarz premier na październik, bo tam – jak nigdy – hit za hitem, jakby była jakaś zmowa między producentami. Nadchodzące dni to zapowiedź wielkiej zabawy z markami, od których konsole i PC zrobią się naprawdę gorące.

Najlepsze premiery gier październik 2023 – przegląd tygodnia

Forza Motorsport

Platformy: PC, XSX

Data premiery: 10 października 2023

Producent: Turn 10 Studios

Wydawca: Xbox Game Studios / Microsoft Studios

Game Pass w październiku będzie spełnieniem marzeń dla osób wyczekujących gier wyścigowych. W tym czasie pojawi się kolejna odsłona serii Forza Motorsport i ma być tak naprawdę rebootem popularnej marki. Ilość dostępnych samochodów i tras nie będzie już tak ważna jak nowości wpływające na rozgrywkę. A co nowego zapytacie? Wyższy poziom realizmu w szacie graficznej dzięki technologii ray tracing; większy nacisk na wiarygodność zachowania samochodów i ich reakcji na warunki pogodowe. Pierwsi recenzenci są zdania, że nowa odsłona wyścigów jest całkiem niezła.

Roblox

Platformy: PS5, PS4

Data premiery: 10 października 2023

Producent: Roblox Corporation

Wydawca: Roblox Corporation

Środowisko PlayStation przez długi czas nie było rozpatrywane przez twórców Roblox. Od 2006 roku eksponowali swój tytuł tylko na PC, Xbox i platformach mobilnych, ale już kwestią kilkudziesięciu godzin jest debiut na PS4 i PS5. To dość ważna informacja dla graczy, którzy mają pomysły na własne gry. Do dyspozycji są odpowiednie darmowe narzędzia, aby wykreować świat i mechaniki rozgrywki dla różnych gatunków. A jeśli nie interesuje Was tworzenie, to możecie pominąć ten krok i od razu przejść do sprawdzania ogromnej bazy gier opracowanych przez innych użytkowników.