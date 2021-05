Premiery gier obecnego tygodnia. 5 ciekawych gier i czarny koń 2021

Spodziewajcie się najgorszego, czyli utraty wolnego czasu i wysokich temperatur sprzętu. Premiery gier na maj 2021 powinny dostarczyć dobrej rozrywki.

Maj był dla nas łaskawy pod kątem premierowych gier. I zdaje się, że efekt ten utrzyma się do samego końca. Znów do wyboru mamy 5 interesujących tytułów, a wśród nich nadzieja gatunku RPG na coś świeżego i zwariowanego. Sprawdźmy zatem, co dokładnie będzie grane w tym tygodniu.

Premiery gier maj 2021 – przegląd tygodnia

Biomutant

Platformy: PC, PS4, XONE

Data premiery: 25 maja

Producent: Experiment 101

Wydawca: THQ Nordic / Nordic Games

Początek tygodnia zaczniemy od bardzo intrygującego Biomutant, które może nawet powalczy o tytuł gry roku 2021. Co w niej jest takiego wyjątkowego? Powiedziałbym, że różnorodność klimatu. Znajdziemy tu cyberpunk, sc-fi, azjatyckie motywy i komiksowe wstawki. W ramach gatunku RPG pozwoli wyszaleć się na płaszczyźnie craftingu, eksploracji kolorowego świata, a także bardzo rozbudowanego systemu walki. Myślę, że będzie to zabawa o wiele dłuższa niż na kilkanaście godzin.

Land of War: The Beginning

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 27 maja

Producent: MS Games

Wydawca: MS Games

Od czasu premiery Painkillera polskie studia nie mogą z powodzeniem sforsować gatunku FPS. Czy Land of War zmieni coś w tym temacie? Twórcy gry raczej nie kupią nas świetną oprawą graficzną ani epickim rozmachem. Jest jednak szansa na przyzwoitą historię i surowy klimat wojny. Polskim graczom na pewno przypadnie do gustu umiejscowienie akcji gry jak i dbałość o nawiązania do historycznych starć. Rozgrywka skupi się na kilku aspektach, m.in. udziale w otwartych bitwach, akcjach szpiegowskich oraz misjach dywersyjnych.

Erica

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 25 maja

Producent: Flavourworks

Wydawca: Flavourworks

W sumie Erica na rynku gier to nic nowego. Już od dwóch lat możemy zagrać w nieliniowy, interaktywny film na konsoli PS4. Tym razem jednak zapowiedź dotyczy wersji PC. Prawdopodobnie niewiele zmieni się wobec oryginału, bowiem grafikę zastępuje materiał filmowy o charakterze thrillera. Nie sterujemy więc bezpośrednio postacią, a wyłącznie wybieramy konkretne opcje dialogowe lub aktywności. Wszystkie podjęte przez nas decyzje zaważą na jednym z kilku możliwych zakończeń.

Solasta: Crown of the Magister

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 27 maja (wczesny dostęp)

Producent: Tactical Adventures

Wydawca: Tactical Adventures

Dla fanów Divinity: Original Sin lub Pillars of the Eternity mam dobre wieści. Niebawem gatunek RPG z elementami turowymi poszerzy się o nowy nabytek. Solasta skorzysta z rozwiązań swoich „starszych kolegów” – widok izometryczny, budowanie zespołu, turowy system walki. Aczkolwiek dołoży też coś od siebie, jak np. niszczenie obiektów otoczenia podczas starć na planszy, korzystanie z mocy światła lub pomniejszenie bohaterów w celu dotarcia do niedostępnych miejscówek.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

Platformy: PC, PS4, XONE, Switch

Data premiery: 27 maja

Producent: Gasket Games

Wydawca: Focus Home Interactive

Na Warhammer III musimy jeszcze poczekać, ale z popularnym uniwersum przywitamy się za chwilę w innym wydaniu. A mianowicie grą strategiczną w konwencji turowej. Storm Ground powstała na bazie gry stołowej i czerpie z niej nie tylko inspirację modelami postaci. Również nawiązuje do sposobu rozgrywki przedstawionej w mikro skali. Baśniowa stylistyka i efektowne animacji walki na pewno skuszą wielu fanów marki. Tym bardziej, że dostępne są 2 tryby gry – multi oraz klasyczny tryb fabularny.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…