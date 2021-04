Premiery gier maj 2021. Oto 10 gier, na które czekają niemal wszyscy gracze

Panie i Panowie, wielkie hity nadchodzą. Premiery gier na maj 2021 zadowolą fanów RPG, horrorów, gier akcji a nawet survivalu.

Popatrzyłem w kalendarz premier na maj i dosłownie się przestraszyłem. Nie dlatego, że wśród nowości do ogrania będą horrory. Trwogę wywołała we mnie myśl o tym, że tak dawno nie było do sprawdzenia tyle hitów. Jednego dnia będziemy robić w pieluchy na widok zombie i wampirów, by następnego poranka przeżyć epicką przygodę w kosmosie. Wiele wskazuje na to, że w maju pojawi się choć jedna gra, która powalczy o tytuł gry roku. Sprawdźcie sami… Do wyboru zestawienie wideo lub klasyczna lektura.

Najlepsze premiery gier maj 2021

Resident Evil Village

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX,

Data premiery: 7 maja

Producent: Capcom

Wydawca: Capcom

Czosnek i kołki dębowe już spakowane? No to wybieramy się do Rumunii, gdzie rozegra się dalsza historia Ethana Wintersa. Nie będzie w niej ani zombie, ani czarnych maszkar z 7. części gry. Zamiast tego Capcom postawił na pseudo-wilkołaki oraz wampiry. W Village natkniemy się na wiele nawiązań do motywów bestii z popkultury. Nie będzie jednak chyba aż tak strasznie jak w starych, czarnobiałych filmach, bowiem motyw walki o przetrwanie złagodzi duży zapas amunicji.

Hood: Outlaws & Legends

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX,

Data premiery: 10 maja

Producent: Sumo Digital

Wydawca: Focus Home Interactive

Gdy na FaceBooku zauważycie ogłoszenie o pracę na specjalistę od kradzieży i zabijania, to nie dajcie się zwieść pozorom. Wspomniana oferta dotyczyć będzie wyłącznie dołączenia do ekipy w nowej grze Hood: Outlaws and Legends. To wieloosobowa gra kooperacyjna, w której rywalizacja przebiega w systemie PvP i PvE. Celem gry jest przeprowadzenie udanego napadu rabunkowego w stylu Robin Hooda, choć w tym przypadku krwi poleje się znacznie więcej.

Mass Effect: Legendary Edition

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX,

Data premiery: 14 maja

Producent: Bioware

Wydawca: Electronic Arts Inc.

Z ciężkim sercem obserwowałem jak trylogia Mass Effect z roku na rok była pożerana przez ząb czasu. Seria wyraźnie wymagała odświeżenia od Bioware, które wreszcie stało się faktem. Z blurowane lokacje, niewyraźne tekstury, podstarzałe efekty cieniowania i podświetlenia to już przeszłość. Zapowiedziany remaster poprawi oprawę graficzną trzech pierwszych części, a nawet zrobi coś więcej. Twórcy pogrzebali również w mechanice rozgrywki, co zauważymy w sterowaniu Mako, zmienionym interfejsie czy dopracowanym systemie walki.

Subnautica: Below Zero

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX,

Data premiery: 14 maja

Producent: Unknown Worlds

Wydawca: Unknown Worlds Entertainment

Subnautica zachwycała już pięknem raf koralowych i tajemnicami morskich głębin. Teraz przyjdzie nam walczyć o przetrwanie także na powierzchni. Samodzielny dodatek Below Zero zabierze nas na tereny skute lodem. Poziom niebezpieczeństwa będzie znacznie wyższy przez wzgląd na nowe potwory i konieczność doglądania temperatury ciała. Na szczęście system craftingu zostanie wzbogacony o skuter i mechy, co przyspieszy poruszanie w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Days Gone

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 18 maja

Producent: Bend Studio

Wydawca: Sony Interactive Entertainment

Kolejny raz Sony pozwoliło sobie na małe odstępstwa od polityki ekskluzywności. Wielki hit z PS4 za chwilę odpalimy na PC. Konsolowcy mogą czuć się podwójnie skrzywdzeni, gdyż wersja dla fanów PCMR będzie o nieba lepsza na poziomie grafiki i gameplayu. Zwiększy się odległość rysowania świata, szczegółowość detali, a dodatek Days Gone odpalimy bez zablokowanego licznika fps-ów. Jeśli twórcy ograniczą liczbę błędów technicznych, to możemy spodziewać się huczniejszej premiery niż na PlayStation.

Elite: Dangerous – Odyssey

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 19 maja

Producent: Frontier Developments

Wydawca: Frontier Fevelopments

Elite: Dangerous niebawem zaliczy niemałą rewolucję. Po niemal 7 latach od premiery podstawowej gry wreszcie wyjdziemy z pokładu statku kosmicznego i postawimy pierwsze kroki na powierzchni planet. Do gry zostaną wprowadzone nowe mechaniki dotyczące prowadzenia dialogów z NPC, strzelania i poruszania się w trybie FPP czy też dodatkowe misje. Zadania wedle zapewnień mają wykorzystywać różne umiejętności gracza, a w tym dokładną eksplorację, dyplomację, walkę i handel.

Biomutant

Platformy: PC, PS4, XONE

Data premiery: 25 maja

Producent: Experiment 101

Wydawca: THQ Nordic / Nordic Games

Prawdopodobnie patrzymy na czarnego konia 2021. Biomutant świetnie kontrastuje klimat sc-fi, cyberpunk z motywami ze wschodu. Ma tą niesamowitą, kolorową głębie i komiksowe naleciałości, które dobrze wtapiają się w lore świata. Jako RPG realizuje znane dla gatunku elementy, czyli system craftingu, rozwój postaci, złożoność mapy, motyw podróży, lecz trailery przekonują, że gra ma na siebie pomysł. Czy konstrukcja gry tylko mi przypomina Zeldę ze Switcha?

Land of War: The Beginning

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 27 maja

Producent: MS Games

Wydawca: MS Games

Land of War: The Beginning nie zdobędzie tytułu najładniejszej gry roku. Prezentuje także wątpliwy system strzelania przez co wielu graczy szybko wróci do serii COD i Battlefield. Aczkolwiek może z nimi wygrać dzięki historii i ograniczeniu rozgrywki do surowego klimatu wojny. Szczególnie powinna spodobać się polskim graczom, gdyż przyjdzie nam wcielić się w polskiego bohatera, walczącego z reżimem III Rzeszy i Armią Czerwoną. Weźmiemy udział w historycznych bitwach o utrzymanie terenu i akcjach szpiegowskich, z naciskiem na sabotaż i dywersję.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

Platformy: PC, PS4, XONE, Switch

Data premiery: 27 maja

Producent: Gasket Games

Wydawca: Focus Home Interactive

Może macie ochotę na coś z uniwersum Warhammera? Z reguły deweloperzy serwują nam z tego świata gry akcji z epickimi starciami, ale nie tym razem. Age of Sigmar stawia na taktykę i wolniejszą narrację, jak czyniła to w oryginale gra stołowa. Proponowana turówka ma przykuć naszą uwagę m.in. dobrze odwzorowanymi modelami postaci, ciekawie przedstawiona stylistyką oraz efektownymi animacjami walki na planszy. Dla fanów przygotowano tryb fabularny oraz multi, gdzie na arenach można porównać umiejętności taktyczne z drugim graczem.

DYING: 1983

Platformy: PS5

Data premiery: maj

Producent: Nekcom Entertainment

Wydawca: Nekcom Entertainment

Wygrzewasz już na półce PS5? Jeśli tak to możesz zrobić z konsoli użytek i sprawdzić w maju przygodowy horror. W przeciwieństwie do poprzedniej części gry z 2018, 1983 nie skupia się tylko na rozwiązywaniu wymagających łamigłówek. Tych oczywiście jest wiele, ale podczas eksploracji natkniemy się na pułapki oraz przeciwników, którzy bez naszej reakcji szybko pozbawią bohatera zdrowia i życia. Niektóre problemy będą wymagać główkowania inne zaś użycia broni palnej.

Ja tam czekam najbardziej na nowego Residenta, a Wy? Piszcie w co macie ochotę pogierczyć w maju.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…