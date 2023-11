Premiery gier obecnego tygodnia. W te 5 nowości za chwilę będziemy klikać

Rozkładamy karty, a właściwie gry, i sprawdzamy najlepsze nowości na listopad. Jednego Asa w rękawie trzyma Avalanche (twórcy serii Just Cause), drugiego (nieoczywistego) Asa ma Ubisoft. Pozostałe gry o mniejszej randze ważności, lecz subskrybenci PS Plusa powinni zerknąć na poniższą listę.

Najlepsze premiery gier listopad 2023 – przegląd tygodnia

Dziedzictwo Hogwartu

Platformy: SWITCH

Data premiery: 14 listopada 2023

Producent: Avalanche Software

Wydawca: Warner Bros. Games

Nikt nie wierzył, że Avalanche poradzi sobie ze sprawą portu Dziedzictwa Hogwartu na mały, niepozorny sprzęt Nintendo. A jednak twórcy zakręcili jeden i drugi raz różdżką, wypowiedzieli tajemniczą inkantację i bęc! Już jeden z graczy przedpremierowo przetestował grę na swoim Switchu i działa przyzwoicie, a nawet wygląda nie najgorzej. Oczywiście, zobaczymy sporą różnicę w grafice między wersją mobilną a wydaną wcześniej na urządzenia stacjonarne, ale wciąż mówimy o sukcesie, bo ta gra nie powinna działać na Switchu.

Remnant II: The Awakened King

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 14 listopada 2023

Producent: Gunfire Games

Wydawca: Gearbox Publishing

Remnant II ma już za sobą najlepszy okres swojego życia – na Steam na premierę grało ponad 100 tys. osób jednocześnie, gdzie teraz jest to zaledwie 8 tys. Ale może dzięki nadchodzącemu rozszerzeniu The Awakened King słupki znów podskoczą w górę i serwery będą się pocić. Co dobrego przyniesie nam dodatek? Będą nowe lokacje (obszar Lonsom), bronie, przeciwnicy, przedmioty oraz modyfikacje sprzętu. A wielu może też przekonać dodatkowa klasa postaci rytualisty, który poświęca swoje HP na rzecz większych obrażeń.