Premiery gier obecnego tygodnia. Te 5 nowości będziemy grzać zamiast odpalać grzejniki

Szykują się żniwa dla fanów strzelanek i przygodówek. Na imprezę pt. premiery gier na listopad 2023, wpadnie m.in. Activision ze swoją legendarną marką.

Co będzie warto odpalić w listopadzie? Zdziwicie się, ale w ciągu kilka dni pojawią się zacne gierki, a wśród nich moloch z wielkiej fabryki strzelanek. Obejrzyjcie trailery, poczytajcie opisy i grzejcie na zakupy!

Najlepsze premiery gier listopad 2023 – przegląd tygodnia

Football Manager 2024

Platformy: PC

Data premiery: 6 listopada 2023

Producent: Sports Interactive

Wydawca: SEGA

ZAMÓW – Football Manager 2024 na PC

ZAMÓW – Football Manager 2024 na PS5

Macie pociąg do piłki nożnej? Football Manager 2024, stworzony przez Sports Interactive, to najnowsza odsłona doskonałej serii menedżerów piłkarskich. Twórcy wprowadzili liczne ulepszenia, w tym nowe systemy zarządzania finansami, transferami oraz emocjonującą symulację meczów. Gracz ma pełną swobodę w budowaniu drużyny i rozwijaniu karier piłkarzy. Licencjonowane drużyny, zawodnicy i rozgrywki sprawiają, że gra odzwierciedla realny świat piłki nożnej.

Niezwyciężony

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 6 listopada 2023

Producent: Starward Industries

Wydawca: 11 bit studios

Stanisław Lem , gdy dziś spogląda z góry na swoją spuściznę, widzi nie tylko rząd książek z jego nazwiskiem, ale także projekt gamingowy. The Invincible stanowi interpretację jego najbardziej poczytnego dzieła z gatunku sci-fi. Jest to nowe spojrzenie na znaną historię, lecz poznamy ją z perspektywy innej bohaterki, Yasnej. W ramach rozgrywki będziemy starać się odszukać zaginionych astronautów, ale przede wszystkim eksplorować nieznaną planetę, dokonywać moralnych wyborów i rozwiązywać zagadki środowiskowe. Jest to, co prawda, symulator chodzenia, ale taki z emocjami.