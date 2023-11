Premiery gier obecnego tygodnia. 5 tytułów o smaku oldschoolu i kooperacji

Co nowego zobaczymy na konsolach i PC? Powyższe zdjęcie zdradza dość sporo, ale premiery gier na listopad 2023 to nie tylko coś z Gothica.

Ładna pani z mieczem, Bezimienny z kamienną twarzą… Wśród premier gier na listopad musi być Gothic! I tak się składa, że nadchodzi, choć będzie to debiut, który doceni tylko wąska grupa graczy. Ale jeśli lubicie oldschoolowe produkcje, to w najnowszym zestawieniu znajdziecie kilka innych gier zmierzających na PC i konsole.

Najlepsze premiery gier listopad 2023 – przegląd tygodnia

Last Train Home

Platformy: PC

Data premiery: 28 listopada 2023

Producent: Ashborne Games

Wydawca: THQ Nordic / Nordic Games

Last Train Home to RTS, w którym historyczne fakty zostały sprzężone z walką o przetrwanie. Udamy się do Rosji za czasów I wojny światowej, gdy kraj od wewnątrz rozrywała wojna domowa. Pod naszą komendą znajdzie się oddział żołnierzy przynależący do Legionu Czechosłowackiego, chcący powrócić na ziemie ojczyste. Ich podróż dosłownie wiedzie wzdłuż torów, bowiem naszym głównym środkiem transportu jest pociąg, który spełnia dwie role: ochrania przed zimnem i uzbrojonymi wrogami. Jednak maszyna ma to do siebie, że lubi się psuć i będziemy musieli robić postoje. W tym czasie mamy szukać części do naprawy, ale też podejmować moralne decyzje i walczyć z innymi żołnierzami.

Gothic II Complete Classic

Platformy: SWITCH

Data premiery: 29 listopada 2023

Producent: THQ Nordic / Nordic Games

Wydawca: THQ Nordic / Nordic Games

THQ Nordic we współpracy z Nordic Games kują żelazo póki gorące. Nie tak dawno wypuścili na platformę Switch pierwszą część Gothica, a już za moment dołączy do niej kontynuacja w zestawie z dodatkiem Noc Kruka. Nie doszukamy się w niej graficznych zmian, oprócz dostosowania gry do wyższych rozdzielczości. Jednak tak jak poprzednio, twórcy zadbają o wygodne sterowanie postacią przy pomocy Joy-Conów. Właścicieli mobilnego sprzętu raczej nie będzie trzeba namawiać do sprawdzenia jednego z najlepszych RPG w historii.