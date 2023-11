Premiery gier obecnego tygodnia. 5 intrygujących nowości dla koneserów RPG i przygodówek

Czy twórcy dadzą nam dobre powody, aby odpalić PC, PlayStation, Xbox lub Switch? Sprawdźmy najnowsze premiery gier na listopad 2023.

Powiedzmy sobie szczerze, nadchodzące nowości listopada powinniśmy potraktować bardziej jako przystawki niż dania główne. Ale nie zmienia to faktu, że mogą nam posmakować. Najlepsze z nich rozpisałem dla Was w poniższym menu.

Najlepsze premiery gier listopad 2023 – przegląd tygodnia

The Expanse: A Telltale Series

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 20 listopada 2023

Producent: Telltale Games / Deck Nine/Idol Minds

Wydawca: Telltale Games

Dotychczas gra epizodyczna na licencji serialu i powieści The Expanse w wersji pecetowej była dostępna tylko na platformie Epic Games. A co na to Gabe Newell? Pewnie nic, bo na swoim Steam ma więcej gier niż zdążyłby przejść przez całe życie. Ale na pewno nie obrazi się o to, że przygodowa gra narracyjna zadebiutuje również na jego włościach. Będzie to premiera poniekąd lepsza od wcześniej wydawanych odcinków w cotygodniowym systemie, bowiem na nowej platformie zadebiutuje kompletny pakiet – więc ciągiem będziemy mogli poznać całą historię.

Pathfinder: Wrath of the Righteous – The Lord of Nothing

Platformy: PC, PS4, XONE, SWITCH

Data premiery: 21 listopada 2023

Producent: Owlcat Games

Wydawca: Owlcat Games

Wydany w 2021 roku Pathfinder: Wrath of the Righteous ponownie otrzyma dodatkową zawartość. The Lord of Nothing jest już piątym niesamodzielnym rozszerzeniem do gry RPG, który wprowadza wiele nowości. Na naszej drodze spotkamy dwoje nowych towarzyszy (bogini Sarenrae i androidkę), skorzystamy z kolejnych zaklęć i cech postaci. Jeśli zdecydujemy się rozpocząć rozgrywkę od początku, to otrzymamy nowe opcje rozwijania postaci za sprawą 15 niedostępnych wcześniej archetypów. Graczy powinny jednak zainteresować najbardziej przygotowane do zwiedzania lokacje nacechowane mrozem i mrokiem.