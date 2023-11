Pewien gracz zdołał kupić grę Dziedzictwo Hogwartu na Nintendo Switch tydzień przed premierą. Nie omieszkał podzielić się ze światem gameplayem z rozgrywki, który zaskakuje. Na szczęście pozytywnie, bo twórcy jakimś cudem podołali trudnemu zadaniu i gra faktycznie działa. Tak potężny tytuł na tak małej konsoli? To możliwe.

Dziedzictwo Hogwartu faktycznie działa

Od momentu zapowiedzi gry na Nintendo Switch wszyscy zastanawiali się, jak to w ogóle będzie działać. Dziedzictwo Hogwartu to świetny tytuł z otwartym światem, który wymaga od konsol i pecetów całkiem sporo. Czy da się tak dużą grę przenieść na malutką i niezbyt mocarną konsolę od Nintendo? Chyba wreszcie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

Jeden z graczy zdobył swoją kopię gry na konsolę mobilną na tydzień przed oficjalną premierą. Z tej okazji postanowił przedstawić gameplay, który dość szybko rozwiewa wszelkie obawy. Twórcom udało się świetnie zoptymalizować tytuł, dzięki czemu jego wersja na Nintendo Switch działa płynnie i wygląda wcale nienajgorzej. Daleko co prawda do 60 klatek w Full HD, jednak na Boga, mowa o Switchu z 2017 roku! Oto gameplay:

Nie jest to oryginalny wpis (ten został usunięty), ale widać, jak gra działa i wygląda na konsoli od Japończyków. To ogromne osiągnięcie, bo Switch średnio radzi sobie z otwartymi światami. Ba, większość gier multiplatformowych wymaga od deweloperów popisów optymalizacyjnego kunsztu, jeżeli chcąc swoją grę wydać na tę specyficzną konsolę.

W tym wypadku się jednak udało. Premiera Hogwarts Legacy na Nintendo Switch już 14 listopada! Grę możecie nabyć za 249 zł.