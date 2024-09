Xbox przegrał wojnę konsol. Dominacja PlayStation tak silna, że włos jeży się na głowie

Ale zaraz – czemu “oczywiście”? No to chyba już było wiadome od dawna, skoro praktycznie od samego początku to właśnie Sony ze swoją rodziną konsol dominuje na rynku, zdecydowanie wykraczając w liczbie sprzedanych egzemplarzy poza ramy Xboksa.

PlayStation zwycięzcą

The Wall Street Journal w swej analizie już na wstępie uznaje, że “Xbox przegrał wojnę konsol”. Jeśli o to chodzi, to po pierwsze raczej nie ma zaskoczenia, a po drugie – niekoniecznie oznacza to, że fani tej platformy powinni chować głowę w piasek. Zacznijmy jednak od najważniejszego, czyli statystyk. I tu na wstępie pojawia się problem, bo Microsoft nie dzieli się ze światem statystykami sprzedaży. Uznaje się jednak, że sytuacja wygląda podobnie, jak w ubiegłej generacji. Nie było zbyt dobrze, bo PS4 sprzedało się niemal dwukrotnie lepiej od Xboksa One.

Wiemy za to, że PS5 radzi sobie świetnie, osiągając pułap 61,7 mln sprzedanych sztuk przy prognozowanych zaledwie 29,3 mln sprzedanych konsol od Microsoftu. Nic dziwnego, że to Sony uznaje się na króla z koroną na głowie.

Żeby jednak nie było tak prosto, znacznie gorsza sprzedaż Xbox Series X/S niekoniecznie jest synonimem czegoś złego dla samych graczy. Microsoft już od dawna zapowiada, że postanowił wyznaczyć nowe trendy w gamingu i opracować rozwiązania, dzięki którym mógłby trafić do większej liczby odbiorców na innych platformach. Przede wszystkim korporacja cały czas skupia się na rozwoju abonamentu Xbox Game Pass, bodaj najlepszej tego typu usługi na rynku.

Są też rozwiązania w chmurze. Gigant z Redmond od lat znaczną część środków poświęca właśnie na rozwój tego segmentu. Czy jednak słusznie? Obecnie jedynie około 6% graczy korzysta z tego typu sposobu na rozgrywkę. Być może firma prognozuje znaczny wzrost popularności i dlatego stara się wyprzedzić konkurencję już na starcie. Pytanie tylko, czy w końcu dowiemy się, co za kulisami tak naprawdę planuje Xbox…

Źródło: Reddit