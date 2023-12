To nie jest kolejny odcinek wojny konsolowców, lecz przedstawienie suchych faktów dotyczących sprzedaży. Okazuje się, że PlayStation 5 znacząco pokonało Xboksa w tym roku, docierając do znacznie większej liczby użytkowników. Dane nie pozostawiają złudzeń, Japończycy mają powody do świętowania świetnych wyników.

PlayStation 5 pokonuje Xboksa w 2023 roku

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Financial Times, sprzedaż PlayStation 5 przewyższyła sprzedaż konsol Xbox w stosunku 3 do 1. To ogromna różnica i duży sukces Sony. Tym bardziej jeżeli przypomnimy sobie, z jakimi problemami mierzyli się gracze planujący zakup w okresie np. pandemii. Niska dostępność konsol niekoniecznie odbiła się na jej sprzedaży. Osiągnięcie kamienia milowego, czyli 50 milionów egzemplarzy zajęło nowemu urządzeniu tylko tydzień dłużej, niż miało to miejsce w przypadku PS4.

Okazuje się, że sprzedaż konsoli PS5 wzrosła w tym roku aż o 65%, do 22,5 miliona sztuk. Microsoft i Xbox zanotowały spadki o 15% (7,6 miliona), to samo tyczy się leciwego już Nintendo Switch. Hybrydowa konsola zanotowała sprzedaż w tym roku na poziomie 16,4 miliona, co wciąż jest świetnym wynikiem. Mowa przecież o urządzeniu, które nie tylko odbiega technicznie od rywali — pojawiło się na rynku jeszcze w 2017 roku. Następca jest już szykowany i mamy go otrzymać w 2024 roku.

Jakie dalsze plany ma Sony? Firma chce do końca roku finansowego (czyli do końca marca) osiągnąć zamknięcie sprzedaży w okresie na liczbie 25 milionów. To jednak nie koniec, bo istnieje możliwość, że przebity zostanie również rekord ustanowiony przez PS4. Konsola Sony poprzedniej generacji trafiła do aż 117 milionów nabywców. Czy ten wynik jest realny do powtórzenia?

Japończycy nie kryją optymizmu i twierdzą, że jest to jak najbardziej prawdopodobne.