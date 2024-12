Tona prezentów z okazji 30-lecia PlayStation. Sony rozdaje za darmo, oto kompletna lista kodów

PlayStation z okazji 30-lecia marki oferuje sporo atrakcji. Konkursy na darmowy abonament PS Plus (niestety, nie w Polsce), weekendy multiplayer czy limitowane czasowo motywy oparte na poprzednich generacjach sprzętu do grania – jest w czym wybierać.

Aby najlepiej wykorzystać wszystko, co oferuje PlayStation – nie tylko na 30-lecie marki – warto rozważyć doładowania do PlayStation Network. Możecie za nie kupić nowe gry, a nawet abonament PS Plus.

PlayStation rozdaje za darmo – także w Polsce!

Już wcześniej decyzja o ograniczeniu konkursu na 30-miesięczny abonament PlayStation Plus tylko do kilku regionów wkurzyła sporą część graczy. Teraz coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z kolejnego ograniczonego regionalnie wydarzenia. Łącząc magię świąt oraz obchody wielkiego wydarzenia, Sony zorganizowało kalendarz adwentowy dla graczy.

Jest to klasyczna zabawa w odsłanianie kolejnych pól, pod którymi kryją się nagrody. Jeśli się zastanawiacie, jakie to nagrody mogłaby rozdawać firma, od razu wyjaśnię, że nie chodzi o gry. Mimo wszystko gracze i tak mogą liczyć na darmowe prezenty w postaci limitowanych awatarów do swojego profilu PSN. Brzmi fajnie, ale… nie dotyczy wszystkich. Sama zabawa w kalendarz adwentowy dotyczy jedynie Szwajcarii, Austrii i Niemiec. Z niezrozumiałych powodów pominięto także graczy choćby ze Stanów Zjednoczonych.

Polacy jednak nie zostali aż tak poszkodowani, bo kody odsłaniane przez graczy i tak mogą wykorzystać. Wystarczy jedynie poczekać, aż gracze z danego regionu go odsłonią i podzielą się w nim w sieci. Na Reddicie już pojawił się wątek, w którym internauci zbierają wszystko w jedno miejsce. Sam sprawdzałem i potwierdzam, że faktycznie kody te działają w Polsce.

Lista kodów PlayStation – prezentowy kalendarz adwentowy:

Born To Be Wild Sled – Dzień 1: TKRQ-K433-2N22

I Believe I Can Fly Glider – Dzień 2: NJE4-D8XE-KMTT

Ultimate Adventure Heroine – Dzień 3: 262Q-F5F2-JA95

Ready, Set, Go – Dzień 4: HTC3-CJAX-GX5K

Daniel’s Little Brother – Dzień 5: TTLT-JFJQ-XHK2

Silent Sister – Dzień 6: GLBH-N8A6-89KJ

The Future Is Not Set – Dzień 7: K23G-P29H-T54L

Gamer Snack For Cyberpunks – Dzień 8: PT2B-2E8M-HFH2

The Last Sword of Fantasy – Dzień 9: CTML-8GN6-8P24

Codziennie będą odblokowywane kolejne nagrody, więc radzę wracać do tego tekstu, będziemy go w miarę możliwości aktualizować. Nadal możecie jednak przypisać poprzednie prezenty. Jeden dzień obchodów do awatara wzorowany na konkretnym roku istnienia PlayStation. Łącznie prezentów będzie więc 30, aż do 30 grudnia 2024 roku.

Aby aktywować powyższe kody, należy udać się na tę stronę, zalogować na swoje konto i kliknąć “Wykorzystaj kod” tuż pod naszym awatarem.

Źródło: PlayStation Lifestyle