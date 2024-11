Gracze PlayStation masowo protestują. Mają dość takiego traktowania

Sony wkurzyło graczy i tym razem czara goryczy się chyba przelała, ale sam i tak wątpię w to, aby udało się osiągnąć jakiś konkretny skutek. Chyba że magicznym sposobem każdy członek programu lojalnościowego PS Stars po prostu usunie konto. A to, jak zapewne wiecie, się nie stanie.

PlayStation Stars budzi coraz większe kontrowersje

Program niegdyś pozwalał na zdobywanie punktów za kupowanie i granie w gry, a następnie wymienianie ich na różne cyfrowe nagrody. I nie tylko, bo można było również zdecydować się na doładowanie do portfela PS Store. To z kolei pozwalało na spore oszczędności, dla niektórych stanowiące cały sens istnienia programu.

Ten jednak ma coraz gorzej. Sony niedawno zmieniło regulamin na niekorzyść graczy, a do tego wielu osobom zniknęła możliwość wymiany punktów na doładowania do PSN. Zamiast tego mają albo dostępne tylko cyfrowe pierdółki, albo najtańsze doładowania na 5 dolarów. Nic dziwnego, że wiele osób wyraża swoje niezadowolenie w sieci, chcąc pokazać firmie, że takie praktyki to mają gdzieś.

Część graczy na Reddicie czy Twitterze chce “wysłać wiadomość” Sony, jednoznacznie podkreślając, że nie chcą być tak traktowani. Firma sama nie przyznała jawnie, czy na stałe usunęła doładowania z katalogu nagród, czy je celowo ograniczyła bądź to tylko czasowy błąd. I to już kolejny podobny problem. Wcześniej PlayStation Stars nie było dostępne przez prawie miesiąc.

Na razie nie wiemy, co na to Sony i czy firma faktycznie przejmie się garstką graczy usuwających swoje członkostwo. Niemniej trzeba przyznać, że z programem ostatnio faktycznie dzieje się dziwnie i ruchy korporacji wydają się co najmniej mało skonkretyzowane.

Źródło: PlayStationLifestyle