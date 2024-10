PlayStation zmienia zasady popularnej funkcji na niekorzyść graczy

Program lojalnościowy Sony pozwala graczom na PlayStation zdobywanie wirtualnych punktów przede wszystkim dzięki kupowaniu nowych gier i opłacaniu subskrypcji PlayStation Plus. Zgromadzoną w ten sposób cyfrową walutę bez przeszkód wymienimy na tę prawdziwą, m.in. za sprawą doładowań do portfeli PSN. Oczywiście można zdobywać też punkty za wykonanie danej aktywności i tak dalej, ale to jednak ten dłuższy sposób.

PlayStation Stars ze zmianami

I wszystko byłoby super, gdyby nie nowe zasady, które Sony wprowadziło do usługi. Do tej pory każdy gracz kupujący abonament (PS Plus, EA Play), mógł za niego otrzymać punkty w programie. Teraz już tak dobrze nie ma. Subskrypcje wykluczono z płatności, dzięki którym można zdobywać punkty.

Definicja „Kwalifikujących się zakupów” zostanie zaktualizowana, aby wykluczyć wszystkie płatności za subskrypcję dokonane w PlayStation Store (w tym wszelkie początkowe lub odnawiające płatności za subskrypcję PlayStation Plus, lub jakąkolwiek inną usługę subskrypcji), co oznacza, że punkty nie będą już przyznawane za płatności za subskrypcję. – informuje Sony

Zmiana te wchodzi w życie 1 marca 2025 roku. To niestety nie koniec złych wiadomości. Gracze korzystający z PlayStation Stars nie będą mieli już dwóch lat na wydanie punktów. Te mają zerować się… zaledwie po roku. Taka zmiana wchodzi w życie z kolei 24 października 2024 roku, czyli funkcjonuje już od wczoraj.

Mamy nadzieję, że pomimo zmian na niekorzyść graczy, program lojalnościowy i tak będzie działał. Do tej pory bywa z tym różnie, a ostatnio gracze również masowo donosili o problemach. Wcześniejsza awaria trwała prawie miesiąc, przez co Sony szło na rekord. Do tego pomoc techniczna firmy mija się ze sobą w tym, czy gracze w razie problemów zarobią punkty, czy też nie.

Źródło: VGC