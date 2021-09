Pokaz Sony ma zachwycić świetnymi grami. Kolejne źródło zajawia PlayStation Showcase 2021

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Kolejny insider podzielił się zajawką PlayStation Showcase 2021. Jeśli jesteście fanami Sony, możecie szykować się na mocne wydarzenie.

Współtwórca pierwszych odsłon God of War, David Jaffe, wypowiedział się na temat nieodległego pokazu Sony. Według niego, fani wydawcy mają sporo powodów do ekscytacji. Mamy spodziewać się tego, co PlayStation robi najlepiej, czyli świetnych gier od studiów Sony.

Nie zamierzam mówić, co wiem, że pojawi się na wystawie PlayStation w przyszłym tygodniu… (…). Nie powiem Wam, co tam będzie, nie wiem też wszystkiego, ale wiem o paru rzeczach i nie będziecie zawiedzeni, jeśli szukacie tradycyjnych, świetnych (gier – red. ) first-party od PlayStation. – powiedział David Jaffe w swoim materiale

Jaffe nie kryje swojej ekscytacji. Były deweloper nie widział nawet materiałów z pokazu i swoje wrażenia bazuje na suchych informacjach. Niemniej, jego zdaniem, jest na co czekać.

Będzie tam wszystko, co najlepsze i jestem podekscytowany tym, jak ludzie na to zareagują. Nawet nie widziałem (najpewniej chodzi o same trailery i/lub gameplay – red. ) tego, o czym mówię, ale jestem bardzo dumny i podekscytowany za wszystkich (deweloperów z Sony – red. ). – kontynuował

PlayStation Showcase 2021 wystartuje 9 września o godzinie 22:00. O pokazie wypowiadali się już inni informatorzy i mają oni podobne zdanie, co David Jaffe. Pewne jest, że Sony szykuje parę większych i mniejszych niespodzianek na swój wyczekiwany pokaz.