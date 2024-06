Stare reklamy PlayStation straszą młodych graczy. “Sony, co jest z tobą k**** nie tak?!”

Młodsi gracze najwyraźniej odkrywają erę konsol, które wychowały dzisiejsze pokolenia, w tym choćby mnie. Nie da się ukryć, że jest o czym mówić, skoro wpis internauty pojawił się w wątku “TerrifyingAsF*ck”, czyli “Zajeb*ście przerażające”.

Stare reklamy PlayStation straszą młodych

Reklamy konsol do grania od Sony w latach circa 2005 – 2008 to sprawa, która nadaje się na cały esej. Zresztą, nie zdziwiłbym się, gdyby na podstawie ówczesnych pomysłów marketingowych powstała jakaś praca naukowa. To przecież w zasadzie przerażający zbiór dziwacznych pomysłów, niecodziennych sposobów na reklamę i generalnie dość osobliwy sposób marketingu. Jeśli je pamiętacie, z pewnością wiecie, o co chodzi.

Większość tego typu akcji kierowana była raczej do graczy za granicą, m.in. na rynek amerykański. Mimo wszystko na YouTubie bez problemu można znaleźć dziwną kampanię promocyjną choćby takiego PS3. Konsola w klaustrofobicznym pokoju z jajkami? Jakiś Rosjanin kontemplujący życie z bronią w ręku? Tego typu pomysłów było aż zbyt wiele.

Jedna z dziwniejszych reklam to ta z dzieckiem. Znaczy się, z lalką przedstawiającą dziecko, ale i tak jest szalenie niepokojąca. Niedawno jej temat wrócił na Reddita, gdzie jeden z graczy podzielił się nią z innymi. “Sony, co jest z tobą k**** nie tak?” – pyta przy tym retorycznie.

Wiele osób w komentarzach punktuje, że reklama nie jest przerażająca, ale świetna, bo stanowi flagowy przykład osobliwego marketingu, który chyba działa nawet po dziś dzień, skoro wiele osób wspomina te czasy z rozrzewnieniem. Z komentarza wynika, że wielu młodych graczy dopiero odkrywa skarby, jakie przed laty zgotowało graczom Sony, próbując zachęcić ich do kupowania konsoli. Wcale się nie dziwię, ale dla starszych graczy to także genialny sposób na swoisty powrót do przeszłości.

A Wy pamiętacie osobliwe reklamy, spoty, plakaty czy inne formy marketingu związane z konsolami PlayStation albo innym sprzętem do grania? Dajcie znać w komentarzach, co zapamiętaliście najbardziej!

