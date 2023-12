PlayStation może zmienić strategię wydawania gier. Nowy pomysł ucieszy graczy

Na jeden rok przypada mniej więcej jedna wielka nowa gra ekskluzywna na PlayStation 5 (wcześniej także i PS4). Oznacza to, że od premiery urządzenia nie dostaliśmy wcale aż tylu gier, na ile można było liczyć. Do tego firma miewa problemy, obiecujące projekty zostają anulowane, a studia są zamykane. Nowe produkcje AAA powstają znacznie dłużej, lecz cierpliwość fanów raczej się nie zmieniła. Dlatego nowy pomysł Insomniac może ucieszyć wielu z nich.

Gry o średniej skali kluczem do sukcesu PlayStation?

Jak wskazuje prezentacja firmy, która wyciekła za sprawą gigantycznego włamu do Insomniac Games, korporacja ma nowy pomysł na strategię wydawania gier. Sony chyba rozumie, że graczom nie widzi się czekanie po parę lat na kolejne produkcje, więc większy akcent może paść na gry mniejszego kalibru. Nie oznacza to indyków, a raczej coś na wzór Milesa Moralesa – potencjalne hity o mniejszej skali względem większości produkcji PlayStation Studios.

We wspomnianej prezentacji Insomniac Games zwraca uwagę na sporą popularność tytułów w stylu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Ich zdaniem mimo mniejszej skali, gra okazała się komercyjnym hitem. Dwie takie gry mogą poradzić sobie pod względem sprzedaży niczym jeden wielki tytuł AAA, ale z zauważalnie mniejszym budżetem. Dlatego twórcom wydaje się, że przejście na taki model może okazać się konieczny.

Twórcy podkreślają również, że jedna gra AAA może sfinansować do trzech gier średniej wielkości, a w czasie potrzebnym na wydanie wysokobudżetowego hitu, studio może wydać dwie mniejsze gry, jedna po drugiej. „Perspektywa wydania 300 milionów dolarów na trzy średniej wielkości gry w porównaniu z jedną AAA jest bardzo intrygująca” – twierdzi deweloper. Zgodnie z przeciekami, taka strategia może już funkcjonować. Studio planuje rzekomo wydanie spin-offa w postaci gry o Venomie jeszcze przed premierą Wolverine’a.

Jeszcze pomysł nadal będzie się sprawdzał, istnieje niemal pewność, że PlayStation przeszczepi go na inne swoje studia. Dla graczy to potencjalnie dobra wiadomość. Zamiast czekać przez wiele lat nowe The Last of Us, w międzyczasie dostać mogą np. samodzielną grę skupioną na jednym z wątków czy bohaterów. Choć mniejsza, pod względem biznesowym może również okazać się żyłą złota.