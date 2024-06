PlayStation szykuje grową ofensywę w 2025 roku. Mowa o “dużych grach first-party”

Jakiś czas temu prezes Sony zapewniał, że co najmniej do marca 2025 roku nie dostaniemy żadnej nowej gry first-party, która należy do jednej z największych serii wydawcy. Gorzkie informacje wygląda jeszcze gorzej, bo obecny rok najwyraźniej po prostu wygrywa Xbox. Ostatni pokaz ich gier był tak dobry (a firma w drugiej połowie roku także chce atakować premierami), że twarz zbladła nawet fanom PlayStation.

PlayStation szykuje grową ofensywę?

Obecnie Sony ma ciężko w tym roku. Firma wydała kilka gier od zewnętrznych deweloperów, jak choćby Stellar Blade czy Rise of the Ronin. W planach są jeszcze nawet tytuły first-party w stylu Concord. Uznane i uwielbiane przez graczy marki to jednak zupełnie inna para kaloszy. Firma ma podobno przeczekać 2024 rok, aby później zaatakować i zdobyć 2025 rok dla siebie.

Tak przynajmniej twierdzi znany insider Shinobi. Jego zdaniem japońska korporacja na razie milczy, ale plany na kolejny rok ma ambitne. Korporacja w swoim nieopublikowanym line-upie zakłada wydanie kilku dużych gier. I nie chodzi tu o produkcje od zewnętrznych deweloperów, a o tytuły first-party.

Shinobi na forum ResetEra napisał, że Sony ma “kilka dużych gier, o których wiem, oprócz DS2 zaplanowanych na przyszły rok”. Wiemy, że w przyszłym roku na rynku zadebiutuje Death Stranding 2 od Hideo Kojimy i jak na razie to tyle. Co z produkcjami od Guerrilla Games? Santa Monica? Naughty Dog? Wszyscy milczą, ale może w tym milczeniu jest jakaś metoda.

Później insider dodał, iż nie chodzi mu o gry typu Stellar Blade czy Rise of the Ronin. Jego przecieki mają więc bezpośrednio dotyczyć gier first-party od wewnętrznych studiów firmy. Na więcej informacji klasycznie… trzeba zaczekać.

Źródło: Reddit