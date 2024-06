Fani PlayStation zazdroszczą fanom Xboksa. Błagają o równie mocny pokaz gier

Z przecieków było wiadomo, że Microsoft szykuje sporo “bangerów” na swoim Xbox Showcase 2024, ale chyba nikt nie spodziewał się aż tak potężnego pokazu. Był na nim DOOM, nowe Call of Duty, Gears of War E-Day, Fable i mnóstwo nowych zapowiedzi oraz tytułów od deweloperów third-party. Łącznie mówimy o potężnej liczbie zaprezentowanych materiałów. Jeśli nie wiecie, o czym mówię i skąd w ogóle ten zachwyt, polecam sprawdzić nasze podsumowanie prezentacji.

Gracze PlayStation zazdroszczą fanom Xboksa

Nie milkną echa pokazu, gdy gracze na PlayStation czują się zwyczajnie zdradzeni. Nawet najwięksi fani “niebieskich” muszą docenić mocny zestaw gier od Xboksa. Tym samym przypominają sobie, że nawet nie wiedzą, co w rękawie ma Sony. Błagają teraz w sieci firmę o to, aby zaoferowała im podobne wrażenia i przygotowała pokaz składający się w dużej części z oczekiwanych gier first-party, bez “wypełniaczy” w postaci tony indyków. Gracze chcą po prostu hitów!

“Mam nadzieję, że oglądaliście prezentację” – napisał jeden z fanów w kierunku Sony. “Tego właśnie chcemy” – wyjaśnił drugi. “Uczcie się od Xboksa, Sony” – napisał kolejny. A to wszystko to jedynie wierzchołek góry lodowej wątpliwości w kierunku kondycji Sony jako giganta branży. Korporacja nadal radzi sobie świetnie. Trzeba niestety przyznać, że jej fani sami nie do końca wiedzą, na co mogą czekać, a w line-upie nadchodzących gier nie ma za bardzo konkretnych pozycji, szczególnie należących do największych marek korporacji.

Sony w przeszłości było wielokrotnie krytykowane za pokazywanie nadchodzących gier zbyt wcześnie. Firma mogła zmienić filozofię, ale teraz z kolei gracze denerwują się, że firma nie pokazuje nic. W końcu od dawna nie dostaliśmy dużego wydarzenia w rodzaju PlayStation Showcase.

Źródło: PushSquare