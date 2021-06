Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.

Gdzie kupić PlayStation 5 i zapłacić najmniej? Sprawdzamy po raz kolejny, co obecnie oferują elektromarkety w Polsce. Ceny i zestawy poniżej.

Osoby nadal polujące na PlayStation 5, niech zerkną na obecne zestawy, które znajdziemy w trzech sklepach. PlayStation 5 – najniższa cena obecnie to 2839 zł w Media Markt. To wersja z napędem Blu-Ray, do której sprzedawca dorzuca grę Cyberpunk 2077.

To jednak jeden z zestawów, które możemy sobie sprawić. Ogólnie w chwili publikacji tej wiadomości, w sklepach on-line możemy zamówić 10 różnych zestawów. Oto one:

PlayStation 5 w RTV Euro AGD

PlayStation 5 – najniższa cena obecnie w ofercie Media Markt

Zestawy PS5 w Media Expert

Niestety nadal cudem jest kupienie PlayStation 5 w sugerowanej przez Sony cenie. Elektromarkety nie oferują samej konsoli, zawsze tworząc mniej lub bardziej okazyjne zestawy.

Jeśli polujecie na lepsze zestawy i na prawdziwą okazję, warto śledzić nasz dział z promocjami. Nie omijamy żadnej oferty, która pojawi się na rynku!