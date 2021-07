Pora po raz kolejny sprawdzić, gdzie za PlayStation 5 najtaniej. Prezentujemy aktualną ofertę i ceny ze sklepów.

Kogo interesują ceny PlayStation 5, nie mógł lepiej trafić. Zapraszamy na przegląd dostępnych zestawów na konsolę od Sony.

Jeśli szukasz wersji PS5 z napędem Blu-Ray, musisz szykować około 2700-2800 zł, lecz w pakiecie otrzymasz np. grę, a czasem nawet abonament PlayStation Plus. Konsole PS5 Digital to natomiast zazwyczaj wydatek około 2000-2200 zł, lecz też w pakiecie z grą, padem lub PS Plus czy doładowaniem do PS Store. Niestety wciąż bardzo rzadko pojawiają się konsole bez gier czy innych „bajerów” w zestawie, choć można je trafić!

Poniżej znajdziesz najlepszą cenę na PlayStation 5, czyli ofertę dnia, a zaraz pod nią lecimy z innymi dostępnymi ofertami.

PlayStation 5 – gdzie najtaniej?

W chwili aktualizacji przeglądu ofert (23.07.2021, godz. 20:07), najniższą cenę na PS5 oferuje sklep Neonet. Tam za konsolę w wersji Digital + PlayStation Plus (3 m-ce) płacimy 2199 zł. Poniżej link do oferty.

Najtańszy, nie zawsze znaczy najlepszy, zatem spójrzcie, jak prezentują się wszystkie dostępne oferty na piątego „plejaka”:

Gdzie i za ile PS5?

Konsole PS5 Digital

Konsole PS5 z napędem Blu-Ray

Staramy się aktualizować przegląd PS5 kilka razy dziennie, ale w międzyczasie jakieś modele mogą się wyprzedać, a sklepy dodadzą do oferty cos nowego. Dlatego, by nic Wam nie umknęło, zachęcamy również do zaglądania pod poniższe linki bezpośrednio do sklepów:

Masz już PS5? To na pewno będziesz chciał/a zaoszczędzić na grach, abonamencie czy dodatkowym kontrolerze. Nic prostszego. Wystarczy zaglądać do naszego działu z promocjami. Codziennie publikujemy masę ciekawych promocji.