Kto jeszcze szuka, gdzie kupić PlayStation 5, niech zerknie na dzisiejszy spis ofert ze sklepów w Polsce.

Jaka cena PlayStation 5? Gdzie kupić? Kto nie upolował dotychczas konsoli, może to zrobić dzisiaj. Dlatego poniżej będziemy wrzucać wszystkie oferty na konsole, jakie pojawią się dzisiaj w elektromarketach.

Wiadomość będziemy aktualizować, kiedy tylko w sklepach zauważymy kolejne konsole PS5. Na początek mamy zestawy z Media Markt:

PlayStation 5 – cena, gdzie kupić?

W ofercie Media Markt znalazły się następujące propozycje:

Bez wątpienia, ciekawie prezentuje się drugi z powyższych zestawów, gdzie sklep dorzuca wart 240 zł abonament PlayStation Plus na 12 miesięcy oraz doładowanie portfela do PS Store. Zatem już na starcie będziemy mieli 100 zł na koncie, do wydania na gry.

W rezultacie, z abonamentem PS Plus dostaniemy dostęp PlayStation Plus Collection. Zatem w ramach subskrypcji ogramy sporo hitów z PS4, więc to dobra opcja na początek.

Zestawienie gier dostępnych w momencie startu usługi PlayStation Plus Collection:

God of War

The Last of Us: Remastered

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Battlefield 1

Monster Hunter World

Fallout 4

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Ratchet and Clank

Infamous: Second Son

Days Gone

Bloodborne

Detroit: Become Human

Batman Arkham Knight

Mortal Kombat X

Persona 5

Until Dawn

Resident Evil VII

Oferta PlayStation Plus Collection bez wątpienia będzie stale poszerzać się o kolejne tytuły.

