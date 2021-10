Kogo odwiedzić na PGA 2021? Pełna lista wystawców

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Już w ten piątek rozpocznie się PGA 2021, czyli kilkudniowe święto graczy z całej Polski. Do Poznania zjedzie się masa wystawców, którzy dołożą swoją cegiełkę do dobrej zabawy podczas eventu. Kogo należy się spodziewać i gdzie?

W tym roku impreza odbędzie się na terenie dwóch pawilonów. W związku z ich usytuowaniem łatwiej będzie się dostać do środka od strony wejścia północnego, choć i wejście wschodnie będzie funkcjonować (to bliżej dworca PKP). Podczas PGA 2021 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się również Game Industry Conference, które także zostało zaznaczony na poniższej mapie. Jeśli wybieracie się na GIC, miejcie na uwadze, że jest on lekko oddalony od Poznań Game Arena.

Źródło: gamearena.pl

Poniżej znajdziecie pełną listę wystawców, którzy urozmaicą całe wydarzenie. Jest tego sporo, ale na szczęście też będzie sporo czasu na zwiedzenie wszystkiego. Rzućcie okiem na firmy, z których pracownikami będzie szansa spotkać się w nadchodzących dniach:

Pozostałe najważniejsze informacje na temat PGA 2021 znajdziecie w tym miejscu. Widzimy się z kimś z Was w Poznaniu? Taka okazja powtórzy się (mam nadzieję) dopiero za rok, także warto skorzystać, prawda?