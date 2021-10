11 bit studios na PGA 2021. Zagrajcie w gry polskiego studia i porozmawiajcie z deweloperami

Już w tym tygodniu odbędzie się PGA 2021. Nie zabrakło wielu wyjątkowych wystawców, w tym pracowników z polskiego 11 bit studios. Będziecie mieli okazję porozmawiać z deweloperami, a także zagrać w ich największe hity!

Jedną z głównych atrakcji na stoisku rodzimego studia ma być możliwość zagrania w dodatek do gry Children of Morta o tytule Ancient Spirits. Ten wprowadza zupełnie nową postać, czyli wojownika Yajouj’Majouj. Bohater cechuje się dwoma różnymi stylami walki, dlatego tym bardziej warto go sprawdzić.

Do ogrania będą czekały także DLC do ukochanego przez wielu Frostpunka, który niedawno trafił na konsole Xbox i PlayStation. To również świetna okazja na porozmawianie twarzą w twarz z twórcami wymienionych produkcji. Warto też wspomnieć, że przewidziano specjalny kącik rekrutacyjny. A może to Wy zasilicie w przyszłości załogę 11 bit studios? Przyjdźcie, jeśli rozważacie branżę gier jako Wasz zawód.

Wszystkie najważniejsze informacje na temat PGA 2021 znajdziecie w tym miejscu, wliczając w to ceny biletów oraz dokładną lokalizację wydarzenia oraz cenne wskazówki odnośnie dojazdu. To jak? Widzimy się w Poznaniu?