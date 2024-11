Sprawdźcie, czy pójdzie Wam darmowy konkurent Diablo IV. Path of Exile 2 z wymaganiami

Path of Exile 2 dostał oficjalne wymagania PC. Nie potrzeba będzie komputera rodem z NASA, aby uruchomić grę za darmo rzucającą rękawicę Diablo IV.

Path of Exile 2 na PC oraz PS5 i Xbox Series X/S ma trafić na rynek już 6 grudnia 2024 roku, po ostatnim, nagłym przesunięciu. Twórcy najpewniej wykorzystują ten czas jak mogą, aby zapewnić komfortową rozgrywkę na premierę. Z tym może być trudno, bo zgadywać możemy, iż mnóstwo osób rzuci się na debiutującą kontynuację.

Zanim jednak do tego dojdzie, warto sprawdzić, czy w ogóle dysponujemy maszyną, która pozwoli nam na zabawę na odpowiednim poziomie. Patrząc jednak na przedstawione oficjalne wymagania gry na komputery osobiste, nie jest źle. Zagrają nawet posiadacze kilkuletnich kart graficznych (nie potrzeba RTX-a!), a procesorami i resztą specyfikacji jest podobnie. Gra za darmo ma szansę strącić z piedestału cieszące się gigantycznym wzięciem Diablo IV, więc zapowiada się duża premiera na samą końcówkę roku.

Path of Exile wymagania PC – minimalne:

OS: Windows 10

Windows 10 Procesor: Intel Core i7-7700 lub AMD Ryzen 5 2500x

Intel Core i7-7700 lub AMD Ryzen 5 2500x Pamięć: 8 GB RAM

8 GB RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (3GB), Intel Arc A380 lub ATI Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 960 (3GB), Intel Arc A380 lub ATI Radeon RX 470 DirectX: 12

12 Miejsce na dysku: 100 GB

Path of Exile wymagania PC – rekomendowane:

OS: Windows 10

Windows 10 Procesor: Intel Core i5-10500 lub AMD Ryzen 5 3700X

Intel Core i5-10500 lub AMD Ryzen 5 3700X Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770 lub ATI Radeon RX 5600XT

NVIDIA GeForce RTX 2060, Intel Arc A770 lub ATI Radeon RX 5600XT DirectX: 12

12 Miejsce na dysku: 100 GB (SSD)

Path of Exile 2 wykorzystuje znacznie ulepszony silnik względem pierwszej części, także nie jest to byle aktualizacja ani dodatek (jakim miało być pierwotnie). Twórcy chcą przenieść jakość wizualną na nowy poziom, choć rewolucji i tak nie ma co oczekiwać. Usprawniono również kluczowe mechaniki, takie jak choćby fizykę.

Dodatkowo warto zapamiętać, że gra wspiera cross-play między platformami oraz zaoferuje możliwość przenoszenia progresu. Oznacza to, że zaczynając przygodę na PC, będziemy mogli kontynuować rozgrywkę tą samą postacią na konsoli. Bez problemu zagramy ze znajomymi, niezależnie od platformy.

Źródło: DSOGaming