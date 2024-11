Wielka premiera ulepszona na PS5 Pro nadchodzi. To produkcja free-to-play

Gra za darmo od premiery ulepszona dla PS5 Pro? Twórcy Path of Exile 2 potwierdzili, że tytuł doczeka się implementacji nowych rozwiązań PlayStation.

Path of Exile 2 zapowiada się na jedną z największych premier w segmencie free-to-play tego roku. Szczególnie że twórcy od razu wprowadzają ulepszenia związane z PS5 Pro.

Gra za darmo i to dostosowana do PS5 Pro

Widać było, że twórcom z Grinding Gear Games zrobiło się smutno, gdy zostali zmuszeni do delikatnego przesunięcia daty premiery ich nowej gry. Path of Exile 2 przenosi mechaniki rozgrywki znane z pierwszej, hitowej części, na ulepszony silnik. Ten, co kluczowe, ma także w pełni wspierać rozwiązania obecne w PlayStation 5 Pro.

Niestety, nie znamy dokładnych szczegółów rozwiązań zastosowanych przez twórców. Path of Exile 2 z pewnością zrobi użytek ze skalowania rozdzielczości PSSR. To powinno się przełożyć na wyższą wydajność i jakość obrazu. Nie wiadomo, czy PoE2 okaże się kolejną grą wspierającą rozdzielczość 8K, ale raczej bym się na to nie nastawiał. Ważne jednak, że ulepszenia będą dostępne już od debiutu.

Path of Exile 2 jest tytułem dostępnym w całości w modelu free-to-play, czyli to gra za darmo dla każdego zainteresowanego. Najpierw jednak zrobi użytek z wczesnego dostępu, oferując możliwość grania klientom decydującym się na zakup specjalnego pakietu. Warto zaznaczyć, że elementy kosmetyczne i część innych osiągnięć przeniosą się z pierwszej do drugiej części.

Tytuł trafi również na PC oraz Xbox Series X/S. Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, to nie są one takie duże – zapoznacie się z nimi w tym miejscu.

