Klucz do Path of Exile 2 na Steam za jedyne 71 złotych

Fantastyczna promocja dla tych, którzy nie mogą doczekać się zagrania w Path of Exile 2. Za wcześniejszy dostęp zapłacicie tylko 71 złotych!

Path of Exile 2 jest wielce wyczekiwaną kontynuacją jednego z największych hitów free-to-play dla fanów Diablo i tym podobnych. Nic dziwnego, że tytuł nawet we wczesnej wersji przyciągnął mnóstwo graczy. To jednak szczególnie imponujące, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż aktualnie za dostęp trzeba płacić – albo w postaci klucza, albo jako nagrodę za wydanie dużo pieniędzy na mikropłatności w pierwszej części.

Gra na Steam kosztuje aktualnie 124,87 zł. Jeśli jednak zdecydujecie się na klucz dostępny w Instant-Gaming, zgarniecie ją za jedyne 71,81 zł. W ten sposób zyskacie przewagę nad tymi, którzy czekają na premierę edycji free-to-play i będziecie mogli grać już teraz.

Klucz otrzymacie w wersji na Steam.