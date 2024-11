Już niedługo, bo na początku przyszłego miesiąca zadebiutuje darmowe Path of Exile 2. Wyczekiwany hack’n’slash to mocny konkurent dla Diablo IV, który prezentuje się naprawdę świetnie. Twórcy gry opublikowali nowe materiały z rozgrywki, które mają ponad 3 godziny. Jest co oglądać.