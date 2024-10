Path of Exile 2 przesunięte. Kiedy ukaże się darmowy “pogromca” Diablo IV?

Grinding Gear Games przedstawiło nieco zmienione plany związane z rychłą premierą Path of Exile 2. Bodaj jedna z najbardziej oczekiwanych gier free-to-play tego roku trafi do graczy nieco później.

Path of Exile 2 z nową datą premiery

Tytuł ma szansę na wybicie się jeszcze ponad szalenie popularną pierwszą część, jednocześnie pokazując, że w grach free-to-play nadal jest wiele sensu. Wszak “jedynka” stanowi chyba najbardziej popularne ARPG na Steam, rzucając niegdyś wyzwanie największym z Diablo na czele. “Dwójka” za to ma szansę na strącenie ze szczytu popularności Diablo IV, które niedawno otrzymało spory zastrzyk nowości wraz z fabularnym DLC. Twórcy niestety musieli w ostatnim momencie przesunąć datę premiery.

Path of Exile 2 ukaże się na rynku trzy tygodnie po planowanym pierwotnie terminie, czyli dokładnie 6 grudnia 2024 roku. I tak nieźle, bo trzy tygodnie to nie aż tak wiele czasu, a do tego tytuł wyjdzie tuż przed świętami. To akurat idealny moment dla wielu graczy, którzy znajdą czas go odpowiednio mocno ograć.

Jedną z kluczowych obietnic, jakie złożyliśmy, jest to, że wszystkie mikrotransakcje będą działać naraz w Path of Exile 1 i 2. Aby to zrobić, musieliśmy zintegrować systemy kont nie tylko dla Path of Exile 1 i 2, ale także dla królestw konsolowych. Oznaczało to zmianę wielu rzeczy: nie tylko musieliśmy stworzyć kilka nowych systemów, ale także upewnić się, że wszystkie stare dane są z nimi wstecznie kompatybilne. – powiedział reżyser Jonathan Rogers

Jak więc widać, grę opóźniono z przyczyn technicznych, a dokładnie z powodu problemów z serwerami. Twórcy starają się, aby mikropłatności z pierwszej części były w pełni kompatybilne z drugą. Aktualnie serwery musiały więc nie do końca działać w tym systemie, więc potrzeba więcej prac. Warto podkreślić, że sama gra jest już gotowa na premierę.

