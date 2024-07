Gra AAA za darmo na Steam. Dzisiaj premiera wielkiej produkcji

Dzisiaj o godzinie 19:00 czasu polskiego otworzą się serwery Once Human, oczekiwanej gry survivalowej w otwartym świecie. To nowa gra za darmo, którą pobierzemy ze Steam.

Wielu z Was czeka na Once Human i w końcu od dzisiaj będziemy mogli wskoczyć na serwery. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem twórców, zostaniemy wpuszczeni do postapokaliptycznego świata dokładnie o 19:00. Gra jest za darmo, a wymagania przypominamy na końcu tej wiadomości.

Przypominamy, że to druga w ostatnich dniach duża premiera AAA na Steam, za którą nie musimy płacić. Dokładnie tydzień temu otrzymaliśmy dostęp do The First Descendant i jeśli chcecie pobrać również ten tytuł, wszystkie szczegóły przedstawialiśmy tutaj. Choć początkowo widzieliśmy przy nim rewelacyjne oceny, obecnie produkcja sporo straciła w oczach graczy i posiada średnie oceny na Steam. Oby Once Human spełniło nasze oczekiwania i po premierze okazało się nowym hitem platformy Valve.

Once Human – gra za darmo na Steam, gdzie pobrać?

Once Human to najprościej mówiąc sieciowa strzelanka. Wchodząc głębiej, znajdziemy tutaj survival, akcję, elementy RPG oraz science-fiction, a wszystko w postapokaliptycznej polewie. Gra już wcześniej była dostępna w formie demo, a obecnie jest jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji na Steam. Widać, że oczekiwania graczy są ogromne. Tutaj pobierzesz grę:

Pobierz Once Human (PC) za darmo na Steam (od 9 lipca 2024, godziny 19:00)

Wymagania sprzętowe Once Human

Żeby zagrać, nie potrzebujemy jakiegoś mocarnego komputera PC. Tak przedstawiają się minimalne wymagania sprzętowe:

KONFIGURACJA MINIMALNA

System operacyjny : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : Intel Core i5-4460

: Intel Core i5-4460 Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : Nvidia GTX 750ti 4G / AMD Redeon RX550

: Nvidia GTX 750ti 4G / AMD Redeon RX550 DirectX : Wersja 11

: Wersja 11 Sieć : Szerokopasmowe połączenie internetowe

: Szerokopasmowe połączenie internetowe Miejsce na dysku : 55 GB dostępnej przestrzeni

: 55 GB dostępnej przestrzeni Dodatkowe uwagi: Zalecany dysk SSD

Kto będzie chciał zagrać w najwyższej jakości, musi z kolei dysponować takim oto sprzętem:

KONFIGURACJA ZALECANA

System operacyjny : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Procesor : Intel Core i7-7700

: Intel Core i7-7700 Pamięć : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Karta graficzna : Nvidia GTX 1060 6G / AMD Redeon RX 580 2304SP / Intel ARC A380

: Nvidia GTX 1060 6G / AMD Redeon RX 580 2304SP / Intel ARC A380 DirectX : Wersja 11

: Wersja 11 Sieć : Szerokopasmowe połączenie internetowe

: Szerokopasmowe połączenie internetowe Miejsce na dysku : 55 GB dostępnej przestrzeni

: 55 GB dostępnej przestrzeni Dodatkowe uwagi: Zalecany dysk SSD

O czym jest gra Once Human?

Gra przedstawia postapokaliptyczny świat, w którym ludzi, zwierzęta i całą przyrodę opanowała obca istota – Stardust. My oczywiście jesteśmy szansą na ocalanie świata, a będziemy to robić grając samemu, bądź dołączając do innych graczy.

W grze nie tylko walczymy, lecz również budujemy. Co ciekawe, możemy postawić w grze nawet ogromny dom z prawdziwego zdarzenia z tarasem, kuchnią oraz garażem. Jednak rdzeniem pozostaje tutaj strzelanie oraz przetrwanie. W świecie gry odnajdziemy około 100 planów, z których można wytworzyć bronie w siedmiu kategoriach. Postrzelamy nie tylko do przemienionych w potwory ludzi, lecz również do bossów z innego wymiaru. Za ich pokonanie zgarniemy cenne przedmioty oraz ograniczymy skażenie świata. Te jest na tyle duże, że nawet picie zanieczyszczonej wody i spożywanie jedzenia ogranicza nasze punkty życia. Ostatecznie musimy rozwiązać tajemnicę o Stardust i dowiedzieć się, skąd pochodzi i czego szuka na naszej planecie.

