Wyrusz na farmę — nowa gra za darmo na Steam to świątynia relaksu

Dzisiaj mamy dla was kolejną bezpłatną produkcję na Steam. Tym razem do platformy Valve trafiła nowa gra za darmo, która pozwoli wam się zrelaksować. To symulator, który pozwoli wam poprowadzić zarówno własną farmę, jak i supermarket. Gra w bezpłatnej wersji to prolog, który pozwoli wam zapoznać się z rozgrywką.