Nowy materiał ze Star Wars Outlaws. Zobaczcie lokacje w grze

Premiera Star Wars Outlaws jeszcze w tym miesiącu — zostały nam tak naprawdę ostatnie dni. To idealna okazja, aby jeszcze bardziej podkręcić emocje przed debiutem. W związku z tym twórcy postanowili przygotować kolejny trailer, na którym zobaczymy różnorodność lokacji dostępnych w grze. Czego by nie mówić i pisać, to środowisko w grze zapowiada się naprawdę znakomicie.

Nowy trailer Star Wars Outlaws

Emocje sięgają zenitu — premiera już za moment. Zanim jednak wyruszymy na podbój wszechświata i tamtejszego półświatka, to musimy chwilkę poczekać. Twórcy gry nie zamierzają jednak zostawiać nas samych sobie. Aby nie trzymać nas w niepewności, w sieci pojawił się nowy trailer nadchodzącej gry od Massive Entertainment. Tym razem materiał wideo skupia naszą uwagę na zróżnicowanych lokacjach dostępnych w grze.

Tych znajdziemy naprawdę sporo i trzeba przyznać, że prezentują się wyśmienicie.

Do premiery gry została już tak naprawdę ostatnia prosta. Star Wars Outlaws ukaże się na rynku 30 sierpnia na PC, PS5 i Xbox Series X|S. To zdecydowanie ogromne wydarzenie dla fanów marki, bo mamy do czynienia z pełnoprawnym, otwartym światem w tym wyjątkowym uniwersum. Kto z was ma już zamówiony preorder i szykuje się do rozpoczęcia rozgrywki?

Źródło: YouTube