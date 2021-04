Po tym filmiku z Resident Evil VIII wiem, że to będzie horror roku

Do sieci trafił nowy film ukazujący fragmenty rozgrywki z Resident Evil Village.

Game Informer opublikował ponad minutowy materiał z fragmentami wyciągniętymi wprost z najnowszej odsłony Resident Evil Village. Na filmie widzimy sceny z rozgrywki oraz elementy wycięte z przerywników filmowych.

Trailer skupia się na pokazaniu nowego zagrożenia w Resident Evil

Podczas oglądania powyższego filmu, przez większość czasu obserwujemy przeciwników Ethana Wintersa, czyli głównego bohatera gry. Uwagę oglądających na pewno przykuwa ponownie obecność Lady Dimitrescu. Ponadto zobaczymy jej wampirze córki. Szczególnie spodobał mi się fragment, kiedy to jedna z nich materializuje się z chmury stworzonej z nietoperzy. Efekt ten robi ogromne wrażenie, prezentując możliwości silnika graficznego produkcji.

Możemy także dostrzec wilkołaka, który powala na ziemię naszego protagonistę. Od razu można zauważyć spore dopracowanie modelu jego postaci. Mamy też do czynienia z pewnymi zakapturzonymi wrogo wyglądającymi postaciami. Idą one powolnym krokiem w naszym kierunku, co przyprawia o gęsią skórkę.

Niektórzy mogliby również dostrzec długowłosego mężczyznę w kapeluszu i okularach. Producent pokazał go już na wcześniejszych materiałach, jednakże nadal nie wiadomo jaką rolę będzie pełnił w grze.

Piękne krajobrazy w Resident Evil Village

Warto również wspomnieć na temat mrocznie wyglądających lokacji. Świetne projekty idą w parze z ekstremalnymi efektami graficznymi – bez wątpienia będzie to silna strona dzieła Capcomu.

Przede wszystkim oko cieszy pełna szczegółów rezydencja. Wykorzystanie ray tracingu sprawdza się w tej produkcji znakomicie. Odbicie świateł od połyskliwych powierzchni podkreślają tylko urok tego miejsca. Piękne zdobienia żyrandola czy drewniane wykończenie pomieszczeń nadają klimatu.

Otwarte przestrzenie także prezentują się niczego sobie. W trailerze gracz zwiedza ośnieżony cmentarz, a także okolice wyżej wspomnianej posiadłości.

Już niedługo zobaczymy więcej

Już 15 kwietnia Capcom zorganizuje nowy pokaz. Premiera gry planowana jest na 7 maja 2021 roku.

Game Informer potwierdził, że to nie koniec publikowania przez nich ekskluzywnych materiałów z gry. W najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać więcej. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać.

Michał Wieczorek