Nowy gameplay z Biomutant pokazuje grę w 4K

Biomutant zadebiutuje już za niecałe trzy tygodnie. Ostatnio w sieci pojawiają się coraz to nowe filmiki z gry. Oto najświeższy materiał.

Serwis Game Informer opublikował właśnie na YouTube nowe wideo z produkcji od Experiment 101. 11-minutowe nagranie pokazuje wiele – widzimy między innymi walkę, eksplorację terenu i interakcje głównego bohatera z NPC-ami. Jak zwykle bywa w przypadku materiałów z tej produkcji, nie mogło zabraknąć interesujących środków lokomocji. Oprócz maszyny sunącej po wodzie, pokazano też chociażby jazdę na kojotopodobnym stworze i gigantycznym nietoperzu.

Uwagę przyciąga oprawa wizualna Biomutanta. Filmik prezentuje RPG-a w 4K. Tytuł zachwyca płynnością i jakością animacji. Świat gry jest kolorowy i widać, że twórcy mają oko do szczegółów. Jest o wiele lepiej niż na materiałach, które prezentowano chociażby pół roku temu.

Biomutant – data premiery i platformy

Produkcję zapowiedziano w 2017 i jej premierę kilkukrotnie przekładano. W lutym 2021 dowiedzieliśmy się, że Biomutant trafi do sklepów 25 maja, debiutując na PC, PS4 i Xboksie One. Jest to najprawdopodobniej ostateczny termin.

Jeśli chodzi o wersje na PS5 i Xboksa Series X/S, na razie posiadacze konsol nowej generacji będą musieli zadowolić się wsteczną kompatybilnością. Planowana jest aktualizacja RPG-a na PlayStation 5 i Xboksa Series X/S, ale na nią trzeba będzie trochę poczekać.

Co więcej, ostatnio deweloperzy z Experiment 101 poinformowali, że w dniu premiery Biomutant wyląduje w EA Play Pro. Oznacza to tyle, że osoby, które korzystają z tej wersji usługi Electronics Arts, nie będą musiały płacić za produkcję. Dla przypomnienia: przynależność do EA Play Pro to wydatek rzędu 59,90 złotych miesięcznie – lub 419,90 rocznie.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.